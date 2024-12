Odličen igričarski komplet (FOTO)

Že nekaj časa se na teh straneh nismo zabavali s kakim gamerskim računalnikom, kaj šele s klasično stacionarno mašinco. Še največkrat smo se igrali s konzolami, a vsi vemo, da pravi gamerji uporabljajo računalnike.

Zdaj je končno prišel čas, da smo preizkusili visoko zmogljiv gamerski računalnik, ki so nam ga posodili pri slovenskem podjetju Anni iz Trzina, kjer se že od leta 1990 ukvarjajo z računalniki, komponentami in dodatno opremo pa tudi s storitvami, kot so reševanje podatkov in IT-rešitve.

Vodno hlajeni procesor in zajetna grafična kartica pod njim FOTO: Staš Ivanc

Super hitre komponente

V domači studio, če lahko malo pretiravamo, je tako priromal Annijev komplet gamer extreme z AMD-jevim procesorjem ryzen R7 5700X, Nvidijino grafično kartico geforce RTX 4070S, 32 GB hitrega rama in dvema terabajtoma super hitre shrambe M.2 NVMe. Pri Anniju so bili tako prijazni, da so nam naložili tudi nekaj iger. Priložen je bil monitor LG 27GS75Q-B 27-palčno diagonalo, ločljivostjo 2K (2560 × 1440 slikovnih točk), zelo hitrim osveževanjem slike 200 Hz in kratkim odzivnim časom 1 ms. Manjkala nista niti Redragonova tipkovnica in odzivna miška, pa še slušalke in podloga za miško so bile zraven.

V testnem »studiu« FOTO: Staš Ivanc

Seveda v teh časih ne gre brez ohišja s prosojno stranico in barvnimi ventilatorji, pri čemer je bil procesor opremljen z vodnim hlajenjem, kar zagotavlja dodatno stabilnost pri večjih obremenitvah. Pa kaj bi si sploh še želeli?

200 Hz osveževanje slike in 1 ms odzivnega časa nista od muh.

Leti kot sneta sekira

Naveza procesorja in grafične kartice z obiljem delovnega pomnilnika in hitrim »diskom« je poskrbela za hitro nalaganje iger in brezhibno igranje z vsemi grafičnimi bombončki. Katero koli igro smo zagnal, vse je delovalo brezhibno. V Fortnitu so nas sicer takoj fentali, precej bolje je bilo med sekanjem ovinkov in divjanjem po dirkališčih v igri Assetto Corsa Competizione, kjer smo uživali v vožnji in dodelani okolici, da ne govorim o vseh odsevih in malenkostih na avtomobilih.

Anni gamer extreme R7 5700X že na pogled ni slab. FOTO: Staš Ivanc

Tudi slika je krasna, pa čeprav gamerski monitorji ne uporabljajo panelov iz organskih diod, saj so prepočasni za resne igralce, ki pazijo na vsako milisekundo, ki jih lahko v igrah hitro stane življenje. Tipkovnica in miška sta se dobro obnesli, priporočljivo pa se je poigrati z namenskim programjem za nastavljanje njunih funkcij, predvsem miškinih. Slušalke, ki so prišle v Redragonovem kompletu, sicer niso ravno presežek, a so solidno opravljale svojo nalogo.

Prebavi tudi vse ostalo

Seveda pa tale gamer extreme ni namenjen samo nažiganju iger, ampak lahko z njim počnemo vse, kar bi počeli z običajnim računalnikom, le da je dovolj hiter tudi za urejanje videa, kar vedno zahteva precej hude tehnične specifikacije. Če se človek odloči za sestavljen računalnik, v našem primeru komplet, lahko pričakuje naložen operacijski sistem Microsoft windows 11, pri našem modelu pa dajo zraven še vavčer za 20 evrov na največji digitalni platformi za igre Steam.

Trak modelov po zmogljivosti. VIR: Anni FOTO: Sašo Jovanovič

Aja, pa še čokolado dobi. Anni vsem računalnikom zagotavlja dveletno garancijo. Za konec pa še cena: za računalnik je treba odšteti 1990 evrov, a so v ceno zajeli vso spremljevalno opremo.