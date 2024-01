Od zložljivih televizorjev do pametnih loncev za rože

V ameriškem Las Vegasu je prejšnji teden potekal prvi letošnji sejem zabavne elektronike CES 2024, na katerem se je dalo videti marsikaj, od zložljivih in prosojnih televizorjev prek gamerskih naprav in pametnih telefonov do naravnost bizarnih pogruntavščin, kot je pametni lonec za sobne rastline.

Prosojni televizor

Korejski LG je pokazal transparentni televizor oled T z velikansko diagonalo 77 palcev (195 cm). Ko je v skozividnem stanju, se na prosojnem panelu prikazujejo podobice, ki lahko ustvarijo videz akvarija z ribami, zvezdno nebo ali različne premikajoče se figurice, denimo iz starih arkadnih igric, s pritiskom na gumb na daljincu pa se za zaslonom dvigne zavesa, ki poskrbi za temno ozadje in pravo televizijsko sliko.

LG-jev prosojni televizor FOTO: LG

Traparija ali genialni izum? Mnenje si lahko vsakdo oblikuje sam, zagotovo pa ne bo za vsakogar. Če ne drugače, že zaradi cene, ki bo gromozanska.

Govoreči avto

Volkswagnova digitalna pomočnica Ida zna že zdaj odgovarjati na določena vprašanja in povedati, kako priti domov ali nastaviti notranjo temperaturo v avtomobilu, enkrat v drugi četrtini leta 2024 pa bo znala že kar klepetati. Pri Volkswagnu v sodelovanju z družbo Cerence razvijajo digitalno klepetuljo, ki bo s pomočjo platforme ChatGPT znala izvajati že precej kompleksne naloge.

Damski pametni prstan evie FOTO: Evie

Nadgrajena Ida naj bi vozniku znala povedati, kje v bližini je kakšna dobra restavracija, ali otroku na zadnjem sedežu »prebrati« kakšno pravljico. Med prvimi vozili s pametno Ido bodo opremljeni tako električni volkswagni kot modeli s klasičnimi motorji.

Dvozaslonski prenosnik

Tajvanski Asus je predstavil vrsto igričarskih prenosnikov in gamerski pametni telefon, a največ zanimanja je požel njegov prenosnik zenbook duo, ki ga krasita kar dva zaslona, pri čemer lahko spodnjega uporabljamo kot navidezno tipkovnico. Vgrajeno je tudi čvrsto stojalce, s katerim lahko prenosnik položimo vertikalno ali horizontalno, medtem ko lahko brezžično tipkovnico vstavimo med zaslona.

Tudi sicer bo zenbook duo zelo zmogljiv prenosnik, ki ga bo mogoče opremiti s hitrimi Intelovimi procesorji core ultra 9 in 32 GB rama; cene naj bi se začele pri 1500 evrih.

4000 razstavljavcev se je predstavilo v Las Vegasu.

Asusov dvozaslonski prenosnik FOTO: Asus

Prenosna velebaterija

Družba EcoFlow je pokazala svojo prenosno baterijo delta pro ultra, s katero lahko polnimo tako domače naprave kot avtomobil. In čeprav tehta skoraj sto kilogramov, je zadeva menda presenetljivo premična na račun kolesc in izvlečnega ročaja. Za napajanje doma potrebujemo še poseben pametni pretvornik, baterije s kapaciteto 6 kWh pa lahko zlagamo drugo na drugo; v sistemu jih je lahko 15, kar pomeni do 90 kWh shranjene energije.

Stvar ni ravno poceni, a ceneje od Teslinih domačih baterij powerwall, predvsem pa je EcoFlowova pogruntavščina prenosna.

Pametni prstan

Pri družbi Evie so razvili pametni prstan, ki spremlja celo vrsto aktivnosti in telesnih funkcij, hkrati pa je videti kot kos nakita. Izdelan je izključno za ženske, poleg korakov in klasičnih aktivnosti pa spremlja tudi menstrualne cikle, ovulacijo, spanje in dnevno razpoloženje. Baterija naj bi zdržala kak teden, prstan pa je za zdaj kompatibilen le z Applovimi iphoni. Toliko za zdaj, v Nedeljskih novicah pa si lahko ogledate še več nenavadnih pogruntavščin z letošnjega sejma CES.