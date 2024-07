Nova era SUV modelov z impresivno tehnologijo

Kodiaq je zdaj prvič na voljo tudi kot zmogljiv priključni hibrid Kodiaq iV, tu pa je še blagohibridna različica. Druga generacija tega SUV-modela je tako na izbiro z zares široko paleto petih pogonskih sistemov.

Vstopni model z 1,5-litrskim štirivaljnikom TSI (110 kilovatov oziroma 150 konjskih moči) je opremljen z blagohibridno tehnologijo z 48-voltnim jermenskim zagonskim alternatorjem in 48-voltno litij-ionsko baterijo. Alternator pomaga motorju, hkrati pa regenerira energijo med pojemkom in zaviranjem. Močnejši štirivaljnik je dvolitrski TSI, ki zmore 150 kilovatov oziroma 204 konjske moči ter je opremljen tudi s štirikolesnim pogonom. Na dizelski strani sta dva motorja – 2.0 TDI s 110 in 142 kilovati (150 in 193 konjskimi močmi), pri čemer ima močnejši pogon 4x4.

In naposled je tu priključni hibrid.

Naročnik oglasne vsebine je PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.​