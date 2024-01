Nemška športna eleganca s slovenskim podpisom

Na naše ceste je zapeljal novi mercedes-benz CLE coupe, dvovratni športni avtomobil, ki nagovarja kupce v razredih C in E. Spomladi pride še kabriolet. Kot pravijo predstavniki znamke, novinec združuje športnoelegantna razmerja s sodobnim oblikovalskim jezikom znamke in rezultat je avtomobilska skulptura, polna moči in dinamičnih razmerij.

Pod zunanjo obliko se je podpisala oblikovalska ekipa pod vodstvom Roberta Lešnika. V dolžino meri 4,85, v širino 18,6 in v višino 14,28 metra. Pohvali se tudi s prostornim prtljažnim prostorom, ki sprejme 420 litrov prtljage. Kljub meram je okreten, še posebej z opcijskim krmiljenjem zadnje osi.V notranjosti pritegnejo pozornost prosto stoječi digitalni instrumentni zaslon in za uporabnika prijazen sredinski zaslon, ki je za 6 stopinj nagnjen proti voznikovemu sedežu. Povsem nova in posebej za CLE oblikovana sta sprednja športna sedeža z integriranim naslonom za glavo.

Vsi motorji so blagi hibridi, tako bencinski kot dizelski, po zmogljivosti je na vrhu 3,0-litrski vrstni šestvaljnik. Za vstopni model CLE 200 coupe bo treba odšteti 63.290 evrov, za dizelskega 65.390, za športno izvedenko ​AMG pa 99.900 evrov.