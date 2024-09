Pozor! Nekatera so za psa strupena

Eterična olja so postala priljubljena zaradi domnevnih koristi, od sproščanja do izboljšanja počutja, vendar je vprašanje njihove varnosti pri uporabi v bližini psov precej kompleksno. Čeprav so nekatera eterična olja zanje varna, obstajajo tudi takšna, ki lahko povzročijo resne zdravstvene težave, odvisno od načina izpostavljenosti.

Na primer, vdihavanje olja, uporabljenega v potpuriju, lahko pri občutljivih povzroči težave z dihanjem. Podobno lahko stik s kožo povzroči draženje, še posebno če pride v stik z oljem, uporabljenim v čistilih. Nevarnost se pojavi tudi, če zaužije olje, tako neposredno kot zaradi lizanja tačk, ki so bile v stiku z oljem. To lahko povzroči prebavne motnje ali celo resnejše zdravstvene težave.

Med varnimi sta vonjavi sivke in kamilice. FOTO: Cynoclub/Getty Images

Eterična olja, ki jih ljubljenčki dobro prenašajo, lahko razpršite po prostoru z difuzorjem.

Čeprav nekatera eterična olja veljajo za varna, jih je treba vedno uporabljati previdno in po posvetu z veterinarjem. Na seznamu so sivka, kamilica, ingver, rožmarin in bergamotka. A vseeno se lahko posamezni ljubljenčki nanje odzovejo različno, zato je priporočljivo začeti z zelo majhnimi količinami.

Če sumite

Nekatera eterična olja so lahko strupena in se jim je treba izogibati. Med njimi je na prvi vtis nedolžni cimet. Ta lahko pri psih povzroči draženje kože in težave z dihanjem. Draženje kože in prebavne težave lahko povzročijo tudi eterična olja citrusov. Prav tako kužka ne izpostavljajte poprovi meti, saj povzroča težave z dihanjem in prebavo, ali eteričnemu olju borovcev, ki lahko povzroči draženje in zastrupitev. Sladka breza, čajevec, ilang ilang in limonska trava so prav tako na seznamu za pasje lastnike prepovedanih eteričnih olj. Strupena so zanje, ne glede na to, ali pride do stika s kožo, do inhalacije ali zaužitja, zato se jim izogibajte.

Difuzor lahko pomaga pri prilagajanju novemu okolju. FOTO: Sinseeho/Getty Images

Če sumite, da je vaš pes prišel v stik z eteričnimi olji, je pomembno, da takoj poiščete veterinarsko pomoč. Simptomi zastrupitve lahko vključujejo težave z dihanjem ali hojo, slinjenje, letargijo, tresenje, slabost in bruhanje, rdečico na gobcu, dlesnih ali koži. Če opazite katerega od naštetih simptomov, nemudoma poiščite pomoč veterinarja; najbolje je, da na pregled s sabo prinesete embalažo eteričnega olja, ki je povzročilo težave.

Eterična olja doma vedno hranite zunaj dosega psa. Uporabljajte jih zmerno in se izogibajte neposrednemu stiku s kužkom. To velja tudi za tiste vrste, ki naj bi bile namenjene hišnim ljubljenčkom. Če jih uporabljate za čiščenje, poskrbite, da se površine popolnoma posušijo, preden pes pride v stik z njimi. Eterična olja, ki jih dobro prenašajo, lahko razpršite po prostoru z difuzorjem. Ob določenih vonjih se bodo v prostoru počutili bolj varne. Najbolje je, da se še pred uporabo eteričnega olja posvetujete z veterinarjem, da psu ne bi nakopali (resnih) zdravstvenih težav.