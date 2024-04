Ne marajo sence in težke zemlje

Vrtnice, sploh žlahtne, so dokaj občutljive rastline. Da v poletju, ki je pred nami, ne boste razočarani nad njihovim cvetenjem, poglejte, katerim napakam se morate pri gojenju izogibati.

Najpogostejša napaka je izbira napačne lokacije. Za vrtnice niso primerna mesta, kjer večino dneva ni sonca, prav tako ne bodo dobro uspevale v družbi rastlin, ki nanje mečejo senco. Premalo sonca namreč pomeni, da ne bodo cvetele tako, kot bi si želeli.

Med cvetenjem je treba sproti odstranjevati odmrle cvetove.

Bodite pozorni na zemljo: težka ilovnata prst je slabo propustna, kar pomeni, da se v njej zadržuje veliko vode, ki lahko povzroči gnitje korenin. Za večjo propustnost je dobro zemlji, v katero jih boste posadili, primešati malo peska.

Obrezovanje je pomemben korak. FOTO: Lex20/Getty Images

Nepravilen rez

Vrtnice obrezujemo spomladi, zadnji čas za obrezovanje je, ko zacvetijo forzicije. Z ostrimi škarjami pod kotom 45 stopinj je treba odstraniti odmrle in bolne poganjke. Splošno pravilo se glasi, da je treba poganjke vrtnic vedno obrezati nad popkom, ki raste navzven, da nad njim ostane približno pet centimetrov rastline. Odstranjevati je treba divje poganjke: ti so svetlo zelene barve in polni trnjev ter rastlini kradejo pomembne hranilne snovi. Odrezati jih je treba čim bliže steblu. Med cvetenjem je treba sproti odstranjevati odmrle cvetove. Še eno pravilo: vrtnice, ki cvetijo enkrat, obrezujemo poleti, tik po cvetenju.

Preveč vode jim ne odgovarja, saj lahko rezervo zadržujejo v steblih. Preveč zalivanja povzroča gnitje korenin in propad rastline. Najbolje jih je z deževnico ali postano vodo zalivati zjutraj, nikoli v žgočem soncu, izogibamo se škropljenju po listih in cvetovih. Zalivamo jih približno dvakrat na teden.

Rade imajo propustno, a s hranili bogato zemljo. FOTO: Jurgute/Getty Images

Neprimerna zimska zaščita

Gnojenja ne smemo podcenjevati, priporočljivo jih je gnojiti spomladi po rezanju, lahko z naravnimi ali umetnimi gnojili. Za boljšo rast je velike vrtnice dobro gnojiti še v začetku junija, tako bodo rastline močnejše dočakale zimo, tiste, ki cvetijo enkrat letno, je obvezno pognojiti po poletnem rezu. Cvetoče lepotice privabljajo uši, zato redno pregleduje poganjke in liste, če opazite zajedavce, ukrepajte.

Niso vse vrtnice odporne proti mrazu in ob neprimerni zaščiti jim lahko škodujejo veter, mraz in zmrzal. Jeseni jih je dobro s kopreno zaščititi pred neugodnimi razmerami.