Ne dojke in zadnjica: teh pet stvari moški pri ženskah najprej opazijo

Na vprašanje, kaj moški pri nasprotnem spolu med spoznavanjem najprej opazijo, bi večina najbrž odgovorila, da so to dojke in zadnjica.

In večina bi bila v zmoti, kajti več anket je pokazalo, da največ pozornosti namenjajo povsem drugim telesnim atributom. Pet takšnih, ki jim najprej padejo v oči, razkriva espreso.co.rs.

Lasje

Očitno ne bi smeli zanemarjati nege las.

74 odstotkov moških, ki je sodelovalo v eni od anketi z vprašanjem, kaj vas pri ženskah prepriča, je namreč dejalo, da njihovo pozornost največkrat pritegnejo lepi in negovani lasje.

Večja verjetnost je, kot se je še izkazalo, da bo moški v lokalu pristopil k ženski s sijočimi lasmi, kot k atraktivno oblečeni dami.

Lepi in negovani lasje so privlačni. FOTO: Yuricazac/Gettyimages

Oblačila

Seveda tudi oblačila pri spoznavanju igrajo pomembno vlogo.

Ista anketa je potrdila, da 26 odstotkov moških prej kot noge ali ličila, opazi lepa oblačila.

Smeh

Anketa portala za spoznavanje Match.com je pokazala, da na 88 odstotkov moških največ vtisa ob prvem srečanju naredi lep nasmeh in iskren smeh.

Za še večji učinek tega je dobro dodati rdečo šminko, saj je univerza v Manchestru odkrila, da moški najdlje pogled zadržijo na ustnicah, ki so obarvane z rdečo.

Mnoge prepriča iskren nasmeh. FOTO: Gettyimages

Osebna higiena

Povsem razumljivo je, da moške, kot je pokazala tudi anketa spletne strani Match.com, na prvem srečanju odbijajo slab zadah, neprijetne vonjave, umazani nohti …

Oči

Raziskava, ki jo je financiral eden od proizvajalcev kapljic za oči in v kateri je sodelovalo 1000 moških, je pokazala, da 70 odstotkov teh žensko ob prvem stiku pogleda v oči, na podlagi teh ustvarijo prvi vtis.

Sledijo obraz in dojke.