Natrgana svinjina: recept in namigi izkušenega gostinca

Burgerji so že dlje v samem vrhu jedi, ki jih Slovenci najraje naročamo na dom. Nas pa je zanimalo, kako naj tu pa tam pripravimo malo drugačne, in tu je ideja, ki nam utegne priti prav takrat, ko se nam na dom nariše malo večja druščina, mi pa bi radi postregli nekaj trendovskega, hkrati pa se ne bi ves čas sukali po kuhinji. Nasvete za pripravo te jedi smo dobili pod Ljubeljem, kjer zakonca Štefe že 15 let vodita priljubljeno Karavlo 297. Ta se sicer osredotoča na domače jedi in lokalne sestavine, goste pa izkušena gostinca rada presenetita tudi s kakšno nadvse okusno, a hkrati malo drugače zasukano jedjo.

Ko nam je Damjan Štefe, ki je glavni v kuhinji, narekoval recept za natrgano svinjino, je poudaril dvoje: to, da meso pred peko najprej natremo z začimbami in pustimo počivati vsaj dve uri. In to, da je treba meso, da bo sočno in mehko ter da se bo lepo trgalo, več ur peči pokrito na nizki temperaturi.

In kakšen kos mesa naj izberemo za to jed? Damjan Štefe svetuje, naj se odločimo za pleče brez kosti ali za svinjski vrat. To, koliko časa naj meso pečemo, pa je odvisno od tega, kako debel kos smo postavili v pečico.

Za dodatek solata coleslaw

Če gremo zdaj po vrsti: bombetke po svojem najljubšem receptu spečemo že dan prej, meso, ki ga bomo ob prihodu gostov samo še natrgali, se bo kar samo speklo v pečici, preostale priloge, denimo zeljno solato, mednarodno znano kot coleslaw, pa tudi lahko v miru pripravimo že pred prihodom gostov.

Pri tej solati, ki jo v novem času pogosto srečujemo tudi na slovenskih piknikih, je zanimivo, da velja za ameriško jed, čeprav izhaja iz Nizozemske, kjer so jo začeli pripravljati že konec 18. stoletja. Od tod, iz nizozemščine, tudi ime, kajti nizozemski izraz za takšno solato je bil koolsla, pri čemer kool pomeni zeljna solata oziroma zelje.

Solata coleslaw se v kar precej točkah razlikuje od klasične zeljne, saj jo največkrat pripravimo tako, da združimo enake količine na drobno nasekljanega navadnega in rdečega zelja ter korenja. Vsemu temu Damijan Štefe doda še rdečo čebulo ter omako, pripravljeno iz belega vina, jogurta, majoneze ter gorčice, in že je tu priljubljena solata coleslaw.

Recept za natrgano svinjino

Damjan Štefe natrgano svinjino nadeva v male bombetke in zraven doda še malo solate coleslaw, ki je mešanica zelja in korenja. Mi smo v burgerje dodali nekaj sveže zelenjave, saj se nam je zdelo, da bi se z njimi na okusen način poslovili od odhajajočega poletja, ki se ravno te dni tudi na koledarju preveša v jesen.

Za 6 oseb.

1,5 kg svinjskega mesa (pleče brez kosti ali svinjski vrat)

5 strokov česna

1 žlička rjavega sladkorja ali medu

0,5 l belega vina

začimbe: 1 žlička gorčičnih semen, 1 zvezdnati janež, pol žličke koriandra, pol žličke limonove trave v prahu, 1 žlička dimljene paprike, timijan, lovor

2 žlički soli, pol žličke mletega popra

Dodatno

kos aluminijeve folije, malo olja (ko popečemo meso)

Priprava

Začimbe, strt česen, sol in poper ter sladkor oziroma med zmešamo skupaj in dobro vtremo v meso. Pustimo počivati vsaj 2 uri, še bolje čez noč v hladilniku. Meso v malo naoljeni ponvi popečemo z vseh strani in prestavimo v pekač. Zalijemo z vinom, pokrijemo z aluminijevo folijo in pečemo na 120 ali 130 stopinjah Celzija okoli 12 ali 14 ur (odvisno od debeline kosa mesa). Če je treba, dodajamo tekočino. Ko je meso gotovo, ga pustimo počivati pol ure, preden postrežemo.

