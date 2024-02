Naša košarica dobrot

V začetku leta nas je zajela nemirna želja, da bi obiskali tujino in raziskovali okuse, ki so tam doma. Ampak potem je bilo hladno, zadišalo je po snegu, v knjižnici smo našli nekaj krasnih knjig in še melanholija zimskih dni je naredila svoje. Ostali smo v Sloveniji in se lepo od doma odpravili raziskovat, katere okuse najdemo v mednarodno obarvanih (tistih pravih in tudi spletnih) supermarketih, ki delujejo pri nas. Teh pet izdelkov se je kaj hitro ujelo v našo nakupovalno košarico in tako smo lahko kar v domači kuhinji pokušali jedi in pijače, ki so nastale tam nekje daleč, daleč za gorami.

Trgovin s tujo hrano je toliko, da so se naši nakupi razvili v feljton: prvi del v četrtek v prilogi OK v Nedeljskih novicah.

Turške sarme iz konzerve

Eden večjih supermarketov, ki so v slovenski prestolnici zapolnjeni s hrano iz tujine, je Balkan Shop. Tu smo opazili izdelke iz držav nekdanje Jugoslavije kot tudi turške dobrote. Oko se nam je ustavilo pri sarmah, ki niso ovite v liste kislega zelja, ampak vinske trte. Te liste lahko v balkanski trgovini tudi kupimo. No, za tiste, ki se jim ne ljubi zavijati listov, so tu konzervirane sarme. Doma smo jih pogreli in ugotovili, da smo kupili čisto korektne, osvežilno-kiselkaste sarmice in da jih dober ducat dovolj za dve osebi. Za 400-gramsko konzervo turških sarm iz listov vinske trte, dopolnjenih z riževim nadevom, smo plačali 2,49 evra.

Takis – modri zaviti čips FOTO: Arhiv Trgovine

Modri čips iz Amerike

V spletni trgovini Ameriške dobrote so nam pojasnili, da slovenske kupce zelo zanima »hrustljav zvit čips naelektreno modre barve z intenzivnim pekočim okusom«. Čips, imenovan takis blue heat, je po pričakovanju zanimiv tudi za moderne ocenjevalce hrane, tako da med spletnimi posnetki najdemo več takih, ki se osredotočajo na okušanje modro obarvanih prigrizkov. Cena vrečke pekočega modrega čipsa: okoli 5 evrov.

Fazanji ragu iz Italije FOTO: Špela Ankele

Fazanji ragu iz Toskane

V središču Ljubljane je že dobro leto trgovinica Raw Pasta Shop. Domuje v pritličnih prostorih Trubarjeve 47 in je perfektno založena z dobrotami iz celotne Italije, dopolnjuje pa jo delavnica, v kateri nastajajo domače testenine. Na policah je zbranih toliko butičnih italijanskih izdelkov, da kar nismo vedeli, kaj izbrati. Po daljšem razmisleku smo se naposled zazrli v kozarčke s toskanskimi raguji. A čakala nas je še ena odločitev: bi fazanjega ali kunčjega, morda celo ragu divjega prašiča ali jelena? Za 180-gramski kozarček fazanjega raguja, ki ga je treba doma samo pogreti in vmešati h kuhanim testeninam, boste odšteli 9,10 evra.

Pehtranova pijača iz Rusije FOTO: Špela Ankele

Kričeče zeleni mehurčki

Verzi iz Mesečne romance so nam odmevali v mislih, ko smo s polic v vselej živahni trgovini z vzhodnoevropskimi izdelki Hlebosol (Slovenska cesta 47) vzeli pehtranovo pijačo tarhun. Kajti ob pogledu na plastenke te sodavice kričeče barve so se nam v mislih zavrtele Lorcove besede: »Zeleno, ki te ljubim, zeleno ...« Mehurčkasto pijačo, ki izhaja iz Gruzije in je priljubljena tudi v Rusiji, Litvi, Estoniji, Armeniji in še kje, smo ohladili in natočili v kozarec. Okus? Malo nas je spominjal na pehtran, malo bolj pa na nekaj čisto drugega, in sicer na blag vonj in okus bombonov bronhi. Cena za 1,5 litra brezalkoholnega napitka? 2,39 evra.

Sladoled mochi z okusom duriana FOTO: Špela Ankele

Sladoledni cmočki z durianom

Japonski sladoled mochi v zadnjih poletjih osvaja tudi slovenske kupce; vse bolj priljubljene sladoledne cmočke smo te dni našli v BTC, kjer je v Hali 5 veliki Azijski supermarket. Okusi so bili klasični (vanilja, čokolada), malo bolj nenavadni (pasijonka, mango) ter azijski (zeleni čaj, liči). A en okus se nam je zdel čisto izvenserijski: sveži durian. Kako se sadež s kratkimi bodicami, ki ima sloves najbolj smrdečega na svetu, obnese v sladoledu? Okus se nam je zdel večplasten, saj so se po uvodni sladoledni ohladitvi pokazale sadne note, ki so se potegnile proti rahlo grenki vanilji in k skoraj prezrelemu sadju, nazadnje pa je ostal samo še prijeten in poln okus. Cena: 156-gramska škatla s Tajske, v kateri je šest sladolednih cmočkov mochi z okusom duriana, stane skoraj 9 evrov.