Narejeno pri Googlu (FOTO)

Ameriški tehnološki gigant Google je na veledogodku Made by Google (Narejeno pri Googlu) predstavil najnovejšo generacijo pametnih telefonov in nosljivih naprav pixel, ki so prvič doslej na voljo tudi pri nas. Google v ekskluzivnem partnerstvu z operaterjem Telekom Slovenije in trgovcem Big Bang Slovenija namreč na slovenski trg uradno prinaša novo serijo telefonov serije pixel 9, pametno uro pixel watch 3 in brezžične slušalke pixel buds pro 2, kar pomeni, da bo poskrbljeno za celotno poprodajno podporo, se pravi tudi za uradni servis.

Novi pixli

Pametni telefoni pixel 9 naj bi prinašali najboljše, kar ponuja Googlova umetna inteligenca, in celo sedem let posodobitev operacijskega sistema android in varnostnih popravkov. Na voljo so trije modeli: pixel 9, pixel 9 pro in pixel 9 pro XL. Vse poganja Googlov novi čip tensor G4, pri čemer je osnovni model opremljen z 12 GB delovnega pomnilnika, različici pro pa s kar 16 gigabajti. Modela pixel 9 in pixel 9 pro imata 16-centimetrski oled zaslon, veliki pixel 9 pro XL pa 17,3-centimetrskega; vsem so menda za tretjino povečali svetilnost.

Paradni konj google pixel 9 pro XL

Tudi fotografsko so zelo dobro opremljeni: na hrbtni strani imajo vsi trije glavno širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk in laserskim ostrenjem ter ultra širokokotno kamero z 48 megapiksli, medtem ko se pro izvedbi ponašata še s telefoto kamero z 48 MP in petkratno optično povečavo slike. Za selfieje pri pro modelih skrbi nova ultraširokokotna kamera s 40 milijoni slikovnih točk, osnovni pixel 9 pa ima še lansko kamero z 10,5 megapiksli; prav vse kamere obvladajo samodejno ostrenje. Če lahko sklepamo po odličnih ocenah dosedanjih pixlov, bodo tudi nove kamere poskrbele za vrhunske posnetke.

Umetna pamet

Še največ poudarka pa je Google namenil vgrajeni umetni inteligenci, imenovani Gemini, ki je integrirana v operacijski sistem in nam lahko na vsakem koraku olajša uporabo telefona, pa naj gre za napredno iskanje informacij v Googlovih aplikacijah ali pa obdelovanje fotografij na telefonu. Zelo zanimivo se sliši funkcija Dodaj me, s katero naredimo dve fotografiji, umetna inteligenca pa ju združi, da so na njej vsi, tudi fotograf. Ali pa Magični urejevalnik, ki zna brisati stvari s fotografij in dodajati predmete nanje, denimo bazen na dvorišče, in Najboljši posnetek, ki iz vrste posnetkov z več (istimi) ljudmi naredi takšnega, na katerem imajo vsi najboljši izraz na obrazu. In še in še.

Pixel 9 in pixel 9 pro XL bosta na voljo od 22. avgusta, pixel 9 pro pa v trgovine pride septembra.

Ura pixel watch 3 je na voljo v dveh velikostih; na sliki 45 mm model.

Ura in slušalke

Googlova pametna ura pixel watch 3 je večja in svetlejša kot doslej in ponuja celovita orodja za vadbo in regeneracijo, kamor sodi tudi zanimiva funkcija Zaznavanje izgube utripa, ki lahko samodejno pokliče reševalce in posreduje samodejno sporočilo s ključnimi podatki ter lokacijo uporabnika, kar lahko potencialno reši življenje. Poleg modela z že znano 41-milimetrsko številčnico je na voljo tudi 45-milimetrski model z novim zaslonom actua, ki je dvakrat svetlejši od tistega na prejšnji uri. Pixel watch 3 prinaša nova orodja, s katerimi bo še lažje trenirati in poslušati svoje telo.

Zanimive so tudi nove Googlove slušalke pixel buds pro 2, opremljene s čipom tensor A1, ki naj bi s pomočjo umetne inteligence poskrbel za vrhunski zvok. Na podlagi analize 45 milijonov različnih ušes je Google v slušalke vgradil nov stabilizator, ki omogoča popolno prilagoditev slušalke ušesu z enim samim zasukom, kar zagotavlja, da bodo budsi ostali na mestu tudi med vadbo. Novi čip poskrbi za aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice, pri čemer naj bi izničil do dvakrat več hrupa, ne da bi pri tem trpela kakovost predvajanega zvoka.

In še cene: Googlove priporočene maloprodajne cene za telefone pixel 9, pixel 9 pro in pixel 9 pro XL so 929, 1129 in 1239 evrov, veljajo pa za osnovne modele s 128 GB shrambe, medtem ko imata Telekom Slovenije in Big Bang trenutno v ponudbi le modele z več spomina in višjo ceno, je pa res, da je v prednaročilu mogoče za isto ceno dobiti primerek z dvakrat več shrambe. Za slušalke pixel buds 2 bo treba odšteti 249 evrov, za urico pa od 399 oziroma 449 evrov (41 in 45 mm) naprej.

Slušalke pixel buds pro 2 ponujajo odličen zvok in udobje.