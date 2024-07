Najnovejša pot do lepega nasmeha

Za mnoge, ki so včasih oklevali in se zaradi videza tradicionalnih kovinskih aparatov niso odločili za ortodontsko obravnavo, sodobne inovacije prinašajo pravo olajšanje.

Po drugi strani digitalna tehnologija tudi ortodontom omogoča veliko bolj personaliziran pristop ter natančno načrtovanje in spremljanje zdravljenja. Vse to vpliva na hitrejše rezultate pri poravnavi zob in omogoča večje zadovoljstvo pacientov.

Prvi ortodontski pripomočki segajo že več kot 200 let nazaj, ko je v 18. stoletju francoski zobozdravnik Pierre Fauchard, ki velja za očeta moderne zobozdravstvene prakse, razvil prve bolj sofisticirane zobne aparate, ki so vključevali kovinske trakove in vezi za premikanje zob.

V sodobnem času se za ortodontske posege odloča širok krog ljudi, od najstnikov do odraslih. Tako kot mlajši pacienti nosijo aparat zaradi estetskih in zdravstvenih razlogov, tudi odrasli večinoma želijo z njim doseči lepši nasmeh in večjo samozavest, hkrati pa ohraniti zdravje zob in obzobnih tkiv daleč v jesen življenja.

FOTO: Shutterstock

Tradicionalni kovinski zobni aparati so bili dolga leta edina možnost za poravnavo zob, v zadnjem desetletju pa se je tudi pri nas pojavila revolucionarna inovacija, imenovana Invisalign.

To je nevidni zobni aparat, ki uporablja prozorne poravnalnike, izdelane po meri vsakega posameznika. Ti omogočajo bolj prilagojeno in učinkovito ravnanje zob, hkrati pa zagotavljajo večje udobje in estetiko za uporabnika.

Malone nevidni poravnalniki

Priznana ortodontka iz zobozdravstvene ordinacije OrthoDental dr. Gordana Čižmek pove: »Pacienti pogosto izberejo Invisalign zaradi njegove diskretnosti. Poravnalniki so skoraj nevidni, kar pomeni, da lahko uporabniki samozavestno komunicirajo in se smejijo, ne da bi bili zaskrbljeni zaradi videza kovinskega aparata.«

Poudarja tudi udobje uporabe. »Poravnalniki se tesno prilegajo zobem ter ne dražijo dlesni in sluznice ustne votline kot tradicionalni fiksni ortodontski aparati.

Poleg tega jih lahko pacienti preprosto odstranijo pred obroki in pri ščetkanju zob, kar močno olajša vzdrževanje odlične ustne higiene. Zaradi tega nastane manj zapletov, kar pomeni boljšo celostno izkušnjo za paciente.«

S pomočjo digitalne tehnologije lahko vnaprej vidite predvidene rezultate

Ob podpori digitalne tehnologije je celoten proces ortodontske obravnave bolj predvidljiv in lažje obvladljiv. Gordana Čižmek pojasni:

»Digitalna tehnologija omogoča natančno načrtovanje in spremljanje vsake faze zdravljenja, kar pomeni, da lahko bodočim uporabnikom že pred začetkom poravnave prikažemo simulacijo premikov zob in njihovega nasmeha na koncu, upoštevaje, da na končni rezultat obravnave vplivajo tudi biološke posebnosti vsakega posameznika.

To povečuje zaupanje in zadovoljstvo pacientov, kar je za nas ortodonte v komunikaciji z bodočimi uporabniki izjemno pomembno.«

Digitalna tehnologija je bistveno poenostavila načrtovanje celotnega zdravljenja že od prvega obiska naprej. Napredni digitalni 3D-bralniki iTero namreč ortodontom omogočajo ustvarjanje natančnih 3D-posnetkov zobovja pacienta v le nekaj minutah.

»Bralniki iTero so prava revolucija pri našem delu. Pacientom zagotovijo veliko bolj prijetno izkušnjo, saj se izognemo klasičnemu odtiskovanju odtisov, ki je bilo pogosto neprijetno.

Poleg tega nam omogočajo, da takoj pridobimo izjemno natančne 3D-posnetke zobnih lokov, ki jih lahko uporabimo za podrobno načrtovanje zdravljenja,« poudari Gordana Čižmek.

dr. Gordana Čižmek FOTO: Matjaž Očko

Boljši rezultati, krajši čas zdravljenja

Z natančnim načrtovanjem in prilagojenimi rešitvami lahko ortodonti hitreje dosežejo želene rezultate. Gordana Čižmek dodaja, da so prednosti, ki jih prinašajo 3D-bralniki, ključne za boljši potek poravnave zob.

»S tako podrobnimi posnetki lahko natančno spremljamo premikanje zob in sproti prilagajamo zdravljenje, če je treba. To izboljšuje rezultate in tudi skrajša čas zdravljenja, kar je velika prednost.«

Pacientom je tako v sodobnem času prihranjeno večletno nošenje zobnega aparata, saj se lahko mnogi primeri rešijo v bistveno krajšem času.

Digitalna revolucija je prinesla številne prednosti tako za paciente kot strokovnjake. Gordana Čižmek povzame: »Sodobna ortodontija je zdaj bolj prilagojena potrebam posameznika.

Pacienti lahko pričakujejo visoko raven udobja, natančnost in predvidljivost. Z digitalno podprto ortodontsko obravnavo z nevidnimi poravnalniki je pot do popolnega nasmeha časovno bolj predvidljiva, krajša in prijetnejša.«

Če razmišljate o izboljšanju svojega nasmeha, se je dobro posvetovati s strokovnjaki, saj boste dobili celovite informacije. S tehnologijami, ki so na voljo danes, je vaš sanjski nasmeh bližje, kot si mislite.