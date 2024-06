Kaj storiti, ko dlesni zakrvavijo?

Prva stopnja paradontalne bolezni je gingvitis. Gre za vnetje dlesni, ki se kaže kot krvavitev, pojavi pa se zaradi kopičenja zobnih oblog ob dlesnih. Stanje lahko v celoti pozdravimo z izboljšano ustno higieno. Če dlesni ne zdravimo, se lahko zgodi, da bakterije iz žepkov v dlesnih pridejo do kosti. To povzroči majanje zoba in nazadnje njegov izpad. V tej fazi težave ne moremo več zaustaviti zgolj z izboljšano ustno higieno. Zobozdravnik očisti zobni kamen in olušči ter zgladi zobne korenine, s čimer odstrani bakterijske obloge. Širjenje bakterij je mogoče zaustaviti tudi s pomočjo laserske terapije.

Zdrave so čvrste in rožnate ter ne krvavijo.

Higiena je ključna. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Dlesni lahko krvavijo tudi iz drugih razlogov. Eden od njih je pretrda ščetka ali preveč silovito ščetkanje. Lahko sta kriva proteza ali ortodontski aparat, če sta nepravilno nameščena ali pa se slabo prilegata. V tem primeru obiščite zobozdravnika ali ortodonta, ki bo pripomoček prilagodil ali zamenjal. Zdravila za redčenje krvi, imunosupresivi, nekatera zdravila za zniževanje krvnega tlaka lahko vplivajo na večjo nagnjenost h krvavitvam dlesni. Če jemljete katera od njih, se ob krvavenju iz dlesni posvetujte z zdravnikom. Morda pa gre za pomanjkanje vitamina C, a to je redek pojav. Kadar so dlesni že vnete, se vnetje lahko poslabša zaradi hormonov. Krvavitve so pogostejše med nosečnostjo, menstruacijo ali menopavzo.

Najpomembnejši dejavnik za ohranjanje zdravih dlesni je higiena. Zobe ščetkamo dvakrat na dan po dve do tri minute. Ščetka naj bo mehka, čiščenje pa izvajamo z nežnimi krožnimi gibi. Električna v skladu z nekaterimi raziskavami lahko pripomore k temu, da smo pri čiščenju bolj temeljiti, vendar pa je temeljitost mogoče doseči tudi z navadno ščetko. Obvezna je tudi uporaba zobne nitke ali medzobne ščetke. Izberemo zobne paste s protivnetnim ali protibakterijskim učinkom. Med čiščenjem bodimo pozorni na stanje dlesni. Zdrave so čvrste in rožnate ter ne krvavijo.