Najlepše široke hlače za pomlad in poletje 2024 (FOTO)

Čeprav Vogue že omenja vrnitev oprijetih hlač, se mi veliko raje spogledujemo z aktualnim trendom, ki narekuje široke hlačnice. Te so to poletje lahko res ekstremno široke, celo tako široke, da težko ločimo, ali gre za krilo ali hlače.

V modi so izjemno lahki materiali, pliseji in pa prelivanje barv. Pri izbiri materialov bodite pozorni, da so ti naravni, najbolje vam bo v poletni vročini služil lan.

Vzorci so postavljeni nekoliko na stranski tir, a če ne morete brez njih, se v ponudbi najdejo tudi pisane hlače. Res pa je, da so v ospredju monokromatske kombinacije, s katerimi bistveno lažje ustvarimo brezčasno eleganco.

Naj vam bo naš modni izbor navdih za pomladni lov za najljubšimi hlačami te sezone. Najdete ga na Onaplus.si