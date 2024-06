Najlepše enodelne kopalke za poletje 2024 (FOTO)

Priljubljenost enodelnih kopalk vsako leto narašča in že več poletij zapored ne velja več, da bi bile rezervirane le za starejše gospe. Modni kroji, drzne barve in nepredvidljivi detajli jih spreminjajo v kose, s katerimi zlahka gradimo kombinacije za vse dopustniške opravke, kot so obisk ribje tržnice, kava v starem središču obmorskega mesteca in sprehod skozi uličice, katerih vzdušje ustvarjajo lokalni umetniki.

Če ne veste, kakšen vzorec je letos najbolj v modi, naj vas pomirimo. Pri kopalkah je namreč res dovoljeno vse in je tu lahko na prvem mestu resnično zgolj vaš osebni okus. Ljubiteljice minimalizma bodo našle ogromno enobarvnih kopalk v umirjenih barvah, ne manjka pa niti divjih potiskov ali kombiniranja s črtami.