Najboljši namigi za pripravo sočnih svinjskih kotletov

Lahko jih pečemo v ponvi, na žaru, v pečici ali dušimo, same, zgolj z dodatkom soli in morda popra, ali v družbi dodatkov, ki poskrbijo, da se bo meso prepojilo z različnimi omakami. Ker pa so kotleti praviloma pusti kosi mesa, moramo pri pripravi paziti, da jih ne izsušimo in prepečemo, zaradi česar bodo skorajda neužitni.

Izbira mesa

Ločnica med sočnimi in podplatasto trdimi, presušenimi kotleti je zelo tanka, a le nekaj pravil zagotavlja, da ostanemo na varni, mehki strani mesa:Začne se že pri izbiri mesa, najbolje, da ga kupimo pri preverjenem mesarju ali celo lokalnem kmetu. Mesar kotlete odreže od ledij, to je del od plečeta do bokov, izbiramo pa jih lahko s kostmi ali brez.

...

Slanica

Kotlete pred pripravo začinimo, lahko le solimo in popramo, še boljši pa bodo, če jih mariniramo ali namočimo v zeliščni slanici. Vodi dodamo na primer sol, poper v zrnu, lovorjev list, timijan, rožmarin, česen, čebulo, pa še malo sladkorja in zavremo. Ohladimo in prelijemo meso. Pustimo stati vsaj eno uro, lahko pa tudi čez noč. Pred pripravo meso dobro posušimo, da se ne bo kuhalo namesto peklo.

...

Dodatki

Svinjina ima rada tudi kisle dodatke, na primer gorčico, s katero jih premažemo pred pečenjem, na drugi strani pa se uspešno spogleduje s sladkim, kot so slive v današnjem receptu.

Peka

Skrivnost dobrih kotletov je seveda tudi v načinu priprave, predvsem v času toplotne obdelave in doseženi temperaturi. Meso naj bo ogreto na sobno temperaturo, saj se bo tako bolj enakomerno peklo. Ker imamo opravka s pustim, suhim mesom, ga ne smemo peči ali dušiti predolgo. Gotovo se vam je že zgodilo, da dlje ko ste ga pekli, trše je bilo. To je znak, da je meso prepečeno, poti nazaj pa v tem primeru žal ni. Da bi to preprečili in nimamo dovolj izkušenj, si pomagamo s termometrom, ki ga zabodemo v kotlet. Ko notranja temperatura doseže okoli 65 stopinj Celzija, vemo, da je kosilo nared. Velja za srednje debele kose. Za sočnost in mehkobo je tudi pomembno, da meso pred zaužitjem nekaj minut počiva. Preložimo ga na ogret krožnik in prekrijemo s folijo, pet minut bo dovolj, ravno prav, da dokončamo druge jedi ali pripravimo mizo.

...

Priporočamo še: Domači kruh: katero moko je priporočljivo popariti, preden jo vgnetemo v testo