Najbolj trendi poletni sendviči, ki vsebujejo sestavine z vrta

Dolgo je sendvič veljal za hiter obrok, ki si ga pripravimo takrat, ko se ne utegnemo dlje zadržati za kuhinjskim pultom. Privoščili smo si ga za hitro malico, večerjo ali zajtrk, zaradi priročnosti pa je pogosto na sporedu tudi v vlogi službene malice ali izletniškega okrepčila. Dve rezini kruha, rezina šunke in sira, morda kakšna kisla kumarica. V resnici pa vsebini nikakor ni treba biti skromna. In to dokazuje tudi trend bogatih sendvičev, ki je na družbenih omrežjih doživel pravi razmah.

Kakovostno kosilo

Pravo znanost so iz tega vprašanja naredili že Italijani. V njihovih mestih se pred sendvičerijami vijejo dolge vrste in množice z vsega sveta čakajo tudi po uro in več, da zagrizejo v kruh, ki je polno obložen s sočnimi delikatesami. Bolj ko je sendvič napolnjen, večje je zadovoljstvo, seveda pa je pomembna predvsem kakovost izbranih sestavin, ki se znajdejo med polovicami ciabatt, baget ali drugih, najbolje čim bolj rustikalnih vrst kruha.

Tudi v naših mestih sendvičerije postajajo vse bolj priljubljene, predvsem so zaželene zaradi dobrega kruha, pa tudi tistega, kar je vmes, pri čemer se zgledujejo po sosedih. Mortadela, pršut, mocarela in buratta, pokapljane z oljčnim oljem, pestom in drugimi namazi. Potresene s pistacijami, obogatene s češnjevimi paradižniki. Skratka, sendviči so postali prava fuzija odličnih okusov, v teh poletnih dneh pa jih lahko še dodatno zakompliciramo in vanje dodamo domačo zelenjavo z vrta.

Predpriprava, ki se splača

Potrebne bo sicer nekaj predpriprave, a delo nikakor ne bo zaman. Če v teh dneh na vaših vrtovih divjajo bučke in jajčevci, boste spodnjega recepta zagotovo veseli. Tisti, ki jim boste takšen sendvič postregli, pa tudi. Priprave vrtnega sendviča se je med drugimi na družbenih omrežjih lotil simpatični chef Julius Roberts, ki je po italijanskem navdihu najprej popekel bučke in jih aromatiziral z limonovo lupinico in česnom. Nato pa se je lotil zlaganja.

Takšni in podobni sendviči v zadnjem času so čisto nasprotje suhih in pustih primerkov, kakršne smo poznali nekdaj. Bolj ko se cedi iz kruha, ko vanj zagrizemo, bolje je. Opozarjamo pa, da si pred uživanjem vselej pošteno zavihate rokave.