Že razmišljate o praznovanju najdaljše noči v letu? Zbrali smo nekaj receptov za pripravo večerje

Tatarski biftek

V prednovoletnem času se na mizi pogosto znajde tatarski biftek. Lahko ga kupimo ali pa se njegove priprave lotimo v domači kuhinji. Vsekakor pa pri njegovi pripravi skrbimo za higieno in hladno verigo, saj gre za surovo živilo.

Sestavine:

približno 1 kg govejega mesa (pljučna ali stegno)

2 rumenjaka

2 žlički majoneze

2 žlički gorčice

1 manjša čebula

4 stroki česna

1 žlička soli

ščep popra

ščep rdeče paprike

1 žlička olja

2 žlički sesekljanega peteršilja

3 kisle kumarice

2 žlici kaper

3 feferoni (odvisno, kako pikantno jed želite)

Priprava:

Narežemo ali nastrgamo meso ter mu dodamo majonezo, gorčico, rumenjaka, nasekljano čebulo, strt česen, sol, poper, rdečo papriko, olje, peteršilj ter na drobne koščke narezane kisle kumarice, kapre in feferone. Vse skupaj dodobra zmešamo v enotno zmes.

Po okusu začinimo. Tatarski biftek zapremo v posodo in ga vsaj za nekaj ur shranimo v hladilnik, da se okusi dobro povežejo. Postrežemo ga na popečenem kruhu ali toastu, premazanem z maslom.

Vir recepta: www.nasasuperhrana.si

Tatarski biftek FOTO: Dejan Javornik

Bistra jagnječja juha z mesom in zelenjavo

Juhe iz raznovrstne zimske zelenjave in mesa so pravo okrepčilo, ki nam bo teknilo tudi po polnoči ali naslednji dan. Predlagamo juho z jagnječjim mesom in zelenjavo, pri čemer izberemo sestavine lokalnih pridelovalcev.

Sestavine:

(za 4 osebe)

400 g nasekanih jagnječjih kosti

1,5 l vode

200 g jagnječjega plečeta

sol, zrna popra

2 žlici olja

1 korenček

50 g gomolja zelene

1 peteršiljeva korenina

pol porovega stebla

3 stroke česna

1 rdeča in 1 rumena paprika

drobnjak za dekoracijo

Priprava:

V loncu segrejemo olje in kosti dobro opečemo. Dolijemo vodo, solimo in dodamo poper v zrnju. Vstavimo še jagnječje pleče, zavremo in počasi kuhamo na zmernem ognju 90 minut. Nato juho precedimo in razmastimo. Korenček, zeleno in peteršiljev koren operemo, olupimo in do mehkega skuhamo v precejeni juhi.

Česen olupimo in drobno narežemo. Papriki operemo, razpolovimo in narežemo na tanke trakove. Por operemo in narežemo na približno pol centimetra debele trakove. Pred koncem kuhanja damo narezane sestavine v juho in kuhamo še deset minut. Juho po želji še začinimo. Meso in korenovke razrežemo na primerno velike kose. Tik pred serviranjem juho potresemo z narezanim drobnjakom.

Vir recepta: www.nasasuperhrana.si

Praznična juha FOTO: Chas53/Getty Images

Počasi pečena govedina z zelenjavo

Glavna jed, ki vam jo predlagamo, bo s svojim polnim okusom omizje gotovo pustila brez besed. Zraven postrežemo pečen krompir. Pa še priprava obeh jedi je preprosta. Pri izbiri mesa priporočamo slovensko z oznako Izbrana kakovost – Slovenija.

Sestavine:

(za 4 osebe)

1 kg govejih pleč

2 žlici olja

2 korenja

čebula

300 g gomoljne zelene

8 češnjevih paradižnikov

100 ml belega vina

350 ml jušne osnove

Priprava:

Goveje pleče popramo in solimo ter položimo v posodo z oljem in na vsaki strani pečemo 8 do 10 minut. Nato dodamo korenje, čebulo, zeleno in češnjeve paradižnike, po okusu pa lahko dodamo tudi druga zelišča (lovor, peteršilj).

Premešamo, prilijemo belo vino in jušno osnovo ter posodo pokrijemo s pokrovom. V vnaprej ogreti pečici pečemo 3–4 ure pri 160 stopinjah Celzija.

Meso narežemo in že je pripravljeno za postrežbo.

Goveja pečenka FOTO: Shutterstock

Pečen krompir z rožmarinom

Sestavine:

700 g slovenskega krompirja

4 žlice olja

2 vejici rožmarina

sol in poper

Priprava:

Rožmarin temeljito operemo, osušimo in osmukamo lističe. Krompir pod tekočo vodo temeljito operemo, osušimo in po dolgem prerežemo na pol.

Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija ter vanjo postavimo krompir, ki smo ga razprostrli po pekaču, posolili in popoprali, prelili z oljem in potresli z rožmarinom. Pečemo 25 do 30 minut, nato krompir previdno obrnemo in pečemo še približno 10 minut, da se enakomerno zapeče na obeh straneh.

Vir recepta: www.nasasuperhrana.si

Pečen krompir FOTO: Nblx/shutterstock Shutterstock

Slovenska potica – pehtranka

Tradicionalno je kraljica silvestrske pojedine potica. Lahko je orehova, lahko pa izberete tudi katero drugo. Mi vam predlagamo pehtranovo.

Sestavine za testo:

1 kg bele pšenične moke

30 g kvasa

100 g surovega masla

120 g sladkorja

10 g soli

3 rumenjaki (60 g)

10 g vaniljevega sladkorja

10 ml ruma

do 500 ml mleka

Sestavine za pehtranov nadev:

150 g surovega masla

100 g sladkorja v prahu

4 rumenjaki (vsaj 80 g)

75 g svežega ali zamrznjenega pehtrana ali 15 g posušenega

Priprava testa:

Kvašeno testo lahko zamesimo s kvasnim nastavkom ali brez njega. Testo mešamo in mesimo tako dolgo, da je povezano, nelepljivo in gladko.

A: brez vzhajanja

Po mešanju pustimo testo počivati vsaj 15 minut. Nato ga razvaljamo na debelino 0,4 cm, namažemo, zvijemo in potico vzhajamo ter spečemo.

B: z vzhajanjem

Po gnetenju testo 15 minut počiva, nato ga pregnetemo, razdelimo v hlebce, glede na velikost potic, in jih vgnetemo, pokrijemo in pustimo, da vzhajajo. Vzhajano testo razvaljamo na debelino mezinca (od 0,4 do 1,5 cm) in ga oblikujemo v pravokotnik. Tako imamo pripravljeno testeno površino, ki jo namažemo z izbranim nadevom.

Priprava nadeva in potice:

1. Maslo umešamo, dodajamo sladkor in rumenjake.

2. Vmešamo pehtranove liste. Lahko uporabimo tudi posušen pehtran.

3. Testo razvaljamo na debelino mezinca, vsaj od 0,4 do 1,5 cm. Na kilogram kvašenega testa nadevamo 300 do 400 g maslenega pehtranovega nadeva.

4. Potica mora imeti tri ali štiri zavoje, če jo pripravljamo v srednje velikem modelu (do vključno 29 cm premera), pri večjih modelih ima lahko zavoj ali dva več. Testo z nadevom tesno zvijemo v zvitek in ga položimo v okrogel potičnik, ki smo ga namastili z maslom in pomokali. Konca zvitka se morata dobro stikati.

5. Potico v pekaču pustimo vzhajati.

6. Pred peko jo premažemo po želji z mešanico masla, mleka in rumenjakov ali zgolj z eno od teh sestavin. Na več mestih jo prebodemo do dna. Priporočamo peko pri 160 do 180 stopinjah Celzija vsaj 30 minut. Ne glede na priporočeno temperaturo se lahko temperatura in čas peke prilagodita glede na pečico in velikost potice.

7. Pečeno potico stresemo iz potičnika, tako da je zgornji del spodaj, in jo ohladimo.

8. Po želji jo potresemo s sladkorjem v prahu in ponudimo narezano na klinaste rezine.

Pehtranova potica FOTO: Padu_foto/shutterstock

Vir recepta: www.nasasuperhrana.si

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Praznično.