Mokro je še bolj zabavno: zabava in osvežitev sta zagotovljeni (FOTO)

Voda in balon. To je kombinacija, s katero v toplih poletnih dneh ne morete zgrešiti. A z mokro zabavo, ki zagotovi radostno otroško vreščanje in navdušeno cepetanje, svojim navihančkom ne boste zgolj polepšali dne, igre z vodnimi balončki so tudi nadvse koristne za otrokov razvoj. Češnja na vrhu torte pa je še, da jih boste tako brez pregovarjanja spravili na svež zrak in stran od zaslonov, pred katere so tako radi prikovani, ter jih pognali v gibanje. Sicer pa z igrami z vodnimi balončki krepijo koordinacijo, saj jih je pogosto treba metati in z njimi ciljati.

Z njimi s sebe odvržejo še zadnje drobce stresa, ki se je v njih morda kopičil med zaključkom šolskega leta. Kot z vsemi igrami tudi s temi tkejo nova prijateljstva, poglabljajo obstoječa in se učijo komunikacije z vrstniki. In ker bi le polnjenje in metanje sčasoma postala dolgočasna, si otroci vedno znova izmišljajo nove vragolije in igre, kar jim skozi možgane požene domišljijske in ustvarjalne tokove. Seveda pa ti balončki prej ali slej počijo, s čimer poskrbijo tudi za še kako dobrodošlo osvežitev v toplih poletnih dneh.

Balončkaste klasike

Žoganje z vodnimi baloni in igra med dvema ognjema, pri kateri žogo nadomestite z vodnim balonom, sta nedvomno že klasiki. A sta tudi le dve v širokem naboru iger, s katerimi si lahko popestrimo vroče poletje. Pravi poletni hit je nedvomno vodna pinjata.

Z določene razdalje naj otroci skušajo s puščicami za pikado zadeti balone.

Na vrv, ki jo napnete med dve drevesi, navežete napolnjene vodne balone. Otroci naj jih izmenično tolčejo s plastičnim kijem, palico ali pa kar s kartonastim tulcem, ki ga oblepite z močnim lepilnim trakom. Tisti, ki mu uspe razpočiti največ balonov, je (mokri) zmagovalec! Če pa jim gre to predobro in prehitro od rok, igro začinite tako, da morajo balone pokati z zavezanimi očmi.

Nameri, vrzi – pljusk?

Če lahko igramo vodno različico pinjate in igre med dvema ognjema, zakaj ne bi podobno prilagodili tudi kegljanja. Namesto krogle uporabimo vodne balone. Lažja različica je, da zmaga tisti, ki mu uspe balon najdlje zakotaliti in ga ob tem ne razpoči. Nekaj finese je torej nujne. Naprednejši in spretnejši igralci pa poskušajte z vodnimi balončki podreti nastavljene prazne steklenice ali plastenke. Ali pa na asfalt s kredo narišete krog, tarčo, v katero morate z metom prikotaliti balonček. Še druga igra, pri kateri izpilite svojo spretnost ciljanja, je vodni pikado, pri katerem tarčo naredimo iz balonov. A preden začnemo ta zabavni šport, lahko otroci spustijo na plan še svojega notranjega umetnika.

Igra med dvema ognjema z vodnimi baloni – zakaj pa ne?! FOTO: Tgordievskaya/Getty Images

Namesto krogle za keglanje uporabite vodne balone. Če ste na morju, jih namesto z vodo iz pipe varčno in ozaveščeno napolnite z morsko vodo. FOTO: Djtrener/Getty Images

Risalni list, dva ali štiri, odvisno pač od velikosti tarče in števila otrok, ki se bodo igrali, naj napadejo s tempera barvami in slikarsko površino porišejo s priljubljenimi motivi, vzorci ali kakšno abstraktno slikarijo. Te že suhe umetnine nalepite na trdno podlago, ki jo lahko prislonite ob zid, nanjo pa nato prilepite napolnjene vodne balončke. In zdaj se tekma vendar lahko začne! Z določene razdalje naj otroci poskušajo s puščicami za pikado zadeti balone. Nagrada za vsak zadetek pa ne bo le majhna vodna eksplozija, temveč tudi postopno razkrivanje, kaj se dogaja s poslikano tarčo. S pokanjem balonov se voda namreč razliva po naslikani podlagi, tempere se začnejo mešati in razlivati ter ustvarjati novo abstraktno sliko. Druga različica vodnega pikada pa je, da na več skupaj zlepljenih risalnih listov s temperami narišete pobarvane kroge. Te nalepite na trdno podlago in to prislonite na steno. In ciljanje se lahko začne. Da bi bil izziv nekoliko večji, naj ciljajo z večje razdalje kot pri prvi različici pikada. Če pa pri roki nimate risalnih listov in tempera barv ali se za igro odločite spontano kje v naravi, jo spremenite v vodno košarko. Balončke torej z določene razdalje – kot pri prostih metih – mečete v posodo ali vedro.