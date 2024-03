Menda je v vašem podjetju na vodstvenih položajih več kot polovica žensk. Je to naključno ali načrtno? Pri nas zelo podpiramo ženske v podjetništvu. Želimo si, da bi jih bilo še več. Ne izbiramo zaposlenih po spolu, prizadevamo pa si za enakopravnost. Kaj menite o kvotah v kateri koli panogi? Ženske vladamo svetu, brez nas ne bi bilo ničesar. (Smeh.) Zato bi nas moralo biti več na vodstvenih položajih. A ženske se zaradi materinstva in drugih zasebnih zadev pogosto ne odločijo za to pot. Če začneš kariero graditi mlad, potem pa se poročiš in imaš otroke, ti je teže. Jaz sem imela otroka po...