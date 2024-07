Mark Žitnik Strle, terapevt: To je eno najbolj nevarnih občutenj za odnos

Pred kratkim je Mark Žitnik Strle izdal knjigo Kavč – 99 zgodb ljubezni s terapevtskega kavča. V zadnjih desetih letih terapevtskega dela je namreč prepoznal 33 različnih področij, s katerimi se ljudje prej ali slej srečajo v vsakem odnosu. Kdor knjigo vzame v roke, se mu verjetno najprej zdi nenavadno, da v njej opisujete težave sogovornikov z vašega terapevtskega kavča, a ko jo prebere, ugotovi, da so njihove težave zelo splošne, torej, da bi jih lahko našli v vsaki družini, družbi prijateljev … Ste namenoma izbrali situacije, ki so skupne mnogim? Prav to sem želel. Želel sem pokazati, ...