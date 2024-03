Listi so najboljši zgodaj spomladi

Regrat je bržčas najbolj priljubljena divje rastoča rastlina v naši kulinariki. Ob tem, da zel, ki raste predvsem na travnikih, odlikuje izjemen in prepoznaven okus, ne moremo mimo njenih zdravilnih učinkov. V ta namen je uporabna cela rastlina, tako korenina kot listi in cvetovi, v gurmanske namene pa uporabljamo predvsem liste, ki so najboljši zgodaj spomladi. Za solato nabiramo mlade in čvrste liste, idealen čas je, še preden se rastline razcvetijo, to je do konca aprila ali maja.

Kot nalašč za spomladansko čiščenje organizma FOTO: Madeleine_steinbach/Getty Images

Mlade liste pa s pridom uporabimo tudi za pripravo zdravilnega napitka, ki bo poživil in očistil naš organizem. Kot nam je povedal zeliščar Iztok Luskovič iz Zavoda Botanik v Ormožu, listi regrata delujejo kot diuretik, zato čaj uporabljamo za čiščenje krvi in ledvic. »Spomladi čaj pripravimo iz svežih listov, očiščene in oprane sesekljamo in jih za dve žlički stresemo v skodelico. Prelijemo z vrelo vodo in pustimo stati deset minut. Za očiščevalno kuro napitek uživamo tri tedne, trikrat na dan eno skodelico,« je pojasnil Luskovič in hkrati opozoril, da je regratov čaj precej grenak. Za omilitev grenčine priporoča, da regratovim listom dodamo nekaj listov drugih zelišč, na primer mete ali melise. Med v čaju za zdravilne namene odsvetuje. Če napitek pripravljamo v večjih količinah, da bo na voljo ves dan, vanj kapnemo nekaj kapljic limone, da ne bo oksidiral.

Za čaj uporabimo sveže ali posušene liste.

Da bi imeli regratove liste za čaj na voljo vse leto, jih posušimo in spravimo v steklene kozarce ali papirnate vrečke. »Sušimo jih v senci, suhi bodo zelo hitro, saj ne vsebujejo eteričnih olj,« je še povedal Luskovič in nam zaupal, da regrat najraje pripravi v klasični solati, ki ji doda trdo kuhana jajca in zabeli z ocvirki ali zaseko.

Za spremembo ga pripravimo s sadjem. FOTO: Dulezidar/Getty Images

In ko smo že pri solati, ki marca in aprila kraljuje na naših mizah, jo za spremembo poskusimo pripraviti v kombinaciji s sadjem. Očiščenemu regratu dodamo na koščke narezana jabolka ali hruške, zelo zanimiv okus bo dala mešanica regrata s kiselkastim granatnim jabolkom. Regratove solate s sadjem ne zabelimo s kisom, temveč uporabimo limonov sok, vse skupaj pa obogatimo s sesekljanimi oreški in semeni. Zraven se poda tudi sir.