Kompaktna, a zmogljiva (FOTO)

Potem ko je Sony pred tremi leti na trg poslal vlogersko kamero ZV-E10, je zdaj prišel čas za njeno nadgradnjo, imenovano ZV-E10 II. Opremljena je z nadgrajenim senzorjem CMOS exmor R z ločljivostjo 26 milijonov točk in najnovejšim Sonyjevim procesorjem bionz XR, izboljšali so načine zajema videoposnetkov in samodejno ostrenje, ustvarjalci vsebin pa bodo cenili možnost kinematografskega snemanja vlogov z novim navpičnim uporabniškim vmesnikom, idealnim za objave na družbenih omrežjih.

Zmogljivejša baterija lahko, sodeč po Sonyjevih »rigoroznih« testih, naredi 610 fotografij namesto 440 kot pri predhodniku oziroma 195 minut videa v polni visoki ločljivosti; za 4K-posnetke s 60 sličicami na sekundo seveda porabi nekoliko več elektrike. Pri vsem tem fotoaparat s kompaktnimi merami in 377 grami lepo sede v roko.

Pogled na zadnjo stran s premičnim in dotikabilnim zaslonom

Hkrati je Sony predstavil novi kompaktni motorizirani zum objektiv E PZ 16–50mm F3,5–5,6 OSS II; razpon goriščne razdalje ustreza 24–75 mm pri kamerah polnega formata 35 mm. Objektiv prav tako odlikuje nizka masa (197 g), v primerjavi s predhodnikom pa prinaša izboljšano samodejno ostrenje in še natančnejše delovanje med snemanjem videoposnetkov. Vgrajeni optični stabilizator slike sodeluje s sistemom stabilizacije slike v fotoaparatu, vključno z načinom active mode za zmanjševanje zabrisanosti med zajemanjem videa.

Cena je ...

Fotoaparat ZV-E10 II je na prodaj po predvideni maloprodajni ceni 1100 evrov, za objektiv je treba odšteti 330 evrov, cena kompleta pa je postavljena na 1200 evrov. Ohišje fotoaparata je izdelano iz recikliranih materialov, embalaža pa je narejena iz Sonyjevega recikliranega papirja, ki vsebuje materiale, kot so bambus, vlakna sladkornega trsa in recikliran papir.