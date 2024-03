Ko lula po stanovanju

Mačji urin ima precej močan vonj, zato je vsako uriniranje zunaj mačjega stranišča še toliko večja nevšečnost. Neželeno vedenje boste najlažje preprečili tako, da poiščete vzrok zanj.

Med najpogostejšimi razlogi za lulanje po stanovanju so zdravstvene težave. Mačke urinirajo vsepovsod, kadar jih muči vnetje urinarnega trakta, kristalizacija urina, ledvični kamni, hipertiroidizem oziroma pretirano delovanje ščitnice, artritis, bolezen ledvic ali mačji idiopatski cistitis. Uriniranje brez pravega reda je lahko tudi posledica sladkorne bolezni. Večino razlogov za lulanje zunaj mačjega stranišča lahko veterinar ugotovi z urinskim in krvnim testom.

Najprej preverite, ali ne gre za bolezen.

Če mačka noče uporabljati stranišča, je to morda zato, ker ni počiščeno. Mačke ne marajo umazanije, zato bodo, če bo stranišče umazano, odšle opravit potrebo drugam. Njihovo stranišče je treba temeljito očistiti na en do dva tedna, sicer pa sproti čistite umazanijo in dodajajte svež pesek. Zavedati se morate, da imajo mačke boljši čut za vonj, kar pomeni, da če stranišče smrdi vam, njim smrdi še toliko bolj. Zato se ne zanašajte le na videz – včasih je temeljito čiščenje nujno tudi, če je pesek na prvi pogled še videti dovolj čist. Pomembno je tudi, da je mačje stranišče lahko dostopno in postavljeno na kraj v stanovanju, ki ni zelo prehoden in bo imel maček tam mir.

Nekatere mačke se na določene tipe peska ne morejo navaditi. Če imate novega mačka, najprej preverite, ali ga morda ne moti napačno izbran pesek.

Mačje stranišče je primerne velikosti, če je dolgo vsaj toliko kot vaša mačka od smrčka do konice iztegnjenega repa. Široko mora biti toliko, kot je dolga, kadar rep ni iztegnjen.

Če imate več mačk, naj bo stranišč dovolj. Na splošno velja pravilo, da mora biti število stranišč za ena večje od števila mačk. Če imate dve, morate torej imeti tri mačja stranišča.

Uriniranje po stanovanju je lahko znak, da je maček prestrašen ali v stresu. To se lahko zgodi, če se nekaj v njegovem okolju nenadoma spremeni, saj ne marajo sprememb. Poskusite spremembe uvajati počasi in postopoma. Strah lahko poskušate vnaprej preprečiti z uporabo feromonov, ki jih ponujajo trgovine z živalmi.