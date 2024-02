Ko bolijo ušesa

Najpogostejši vzrok za bolečino v ušesih je prenesena bolečina iz mišic, predvsem žvečnih, ki so pred in nad ušesom,« navaja otorinolaringologinja, asist. dr. Tanja Soklič Košak. Pogosta je tudi prenesena bolečina iz predela mišic ob vratni hrbtenici, ki se pojavi zaradi določenega vedenja, na primer, pri preveč sedečega dela, ko neenakomerno obremenjujemo vratne in ramenske mišice. »Pri bolečinah zaradi samega ušesa gre za vnetja – to so lahko vnetja zunanjega ušesa z bakterijsko okužbo kože sluhovoda, ki zelo močno bolijo, ali pa z glivično okužbo, ki bolj srbijo in skoraj nikoli ne bolijo,« pojasnjuje.

Bolečine ušesa so lahko zelo močne, opozarja otorinolaringologinja, asist. dr. Tanja Soklič Košak. FOTO: Foto Tivoli

Vnetje zunanjega ušesa z bakterijsko okužbo kože sluhovoda zelo močno boli.

Prav tako lahko zelo močno boli vnetje srednjega ušesa, ki najpogosteje prizadene manjše otroke do starosti štirih let. »Bolečina je pri takem vnetju intenzivna, ker se nabira tekočina (ali celo gnoj) v srednjem ušesu in pritiska na bobnič, ki je zelo dobro oživčen, bolnik pa tudi slabo sliši,« pojasni. Poleg naštetih so možna še virusna vnetja. »Tu gre predvsem za reaktivacijo virusa varicella zoster v predelu ušesa, ki povzroča norice in s katerim se prvič navadno okužimo že v otroštvu, ali pa virusa herpes simplex. Speči virus v gangliju živca se lahko ob padcu telesne odpornosti reaktivira ter prizadene funkcijo obraznega, slušnega ali ravnotežnega živca,« pove. Bolečina je lahko pri tej obliki zelo huda, kljuvajoča ali zbadajoča. Bolečina je včasih tudi prenesena po IX. in X. možganskem živcu iz bakterijskih vnetij žrela in mandljev ali pri rakastih spremembah v žrelu in na mandljih ter po operacijah v predelu žrela.

Za bolečine je pogosto krivo vnetje. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Kdaj k zdravniku

In kaj lahko storimo, da do težav sploh ne bi prišlo? »Vnetje srednjega ušesa lahko preprečimo tako, da pri virusnih okužbah zgornjih dihal pravočasno zdravimo sluznico nosu, nosnega žrela in evstahijevih tub z dekongestivnimi kapljicami ter z izpihovanjem vsake nosnice posebej. Vnetje zunanjega ušesa preprečujemo z izogibanjem stika sluhovodov z vodo, sploh v kakih potencialno okuženih bazenih. Ne smemo tudi pretirano odstranjevati ušesnega masla, saj ima zaščitno vlogo pred vlago in mikrobi. Če ga preveč odstranjujemo, odrgnemo kožo sluhovoda ter sami povzročimo mikro poškodbe, s katerimi omogočimo vdor bakterij v kožo,« opozarja. Vzrok za bolečino v ušesih je lahko tudi zelo velik nabrekel čep ušesnega masla. Tega lahko preprečimo z rednim čiščenjem sluhovodov pri zdravniku. »V uho preneseno, funkcionalno mišično bolečino preprečujemo tako, da ne žvečimo pretirano trde hrane, žvečilnih gumijev ali oreščkov, da nimamo disfunkcionalnih navad, kot so denimo grizenje nohtov, škripanje z zobmi ponoči (bruksizem) ali pa stiskanje čeljusti,« opozarja strokovnjakinja. Iz vratne hrbtenice prenesene bolečine preprečujemo tako, da razgibavamo vratne mišice in mišice ramen. Če imamo veliko sedečega dela, ga večkrat prekinjamo, mišice pa masiramo in grejemo.

Tegobe lahko preprečimo s pravilnim ravnanjem. FOTO: Chainarong Prasertthai/Getty Images

K zdravniku moramo, kadar je bolečina huda ali če jo spremljajo izguba sluha, šumenje v ušesu ali vrtoglavica. Prav tako je obisk nujen, če bolečino v ušesu spremljajo povišana telesna temperatura ter prehladni znaki, izcedek iz ušesa, glavobol, motnje zavesti, če občutimo kljuvajočo bolečino, ki nas prebudi iz spanja, ali če opazimo štrleče uho, oteklino in rdečino za ušesom, ohromitev obraza ali spremenjen okus, oteženo ali boleče požiranje.