Ključno za lepo in zdravo kožo

Podala je nekaj nasvetov za zdravje kože v zimskem času in priporočila postopke, s katerimi jo bomo ohranili sijočo in lepo. Kako pomembna je zimska nega kože in katere korake priporočate za zaščito in hranjenje kože v hladnejših mesecih? Zimska nega je izjem­no pomembna, saj hladnejši meseci prinašajo nizke temperature, suh zrak in veter, ki lahko poškodujejo naravno zaščitno plast kože. Ogrevanje v notran­jih prostorih dodatno izsuši zrak, kar lahko povzroči razpokano, pordelo ali razdraženo kožo. Da bi ostala zdrava, navlažena in zaščitena pred vremenskimi vplivi, je ključno, da ji zagot...