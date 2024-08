Kdaj saditi rabarbaro

Rabarbara, ki izvira iz daljnega azijskega vzhoda, je pri nas zelnata trajnica, tako kot mnoge okrasne rastline, kar pomeni, da iz njenih korenin stebla z listi poženejo vsako leto na novo. Naredi veličasten »grm«, listno rozeto, ki ima v premeru lahko meter in pol in zraste tri četrt metra visoko, odvisno od sorte tudi več, kot osnovnošolski otrok je visoko tudi cvetno steblo. Tega v vrtovih, kjer imamo eno samo rastlino, odstranjujemo, saj jo zelo izčrpa in je potem listov manj. Kaj šele korenine! Že v prvih letih po sajenju požene rastlina glavno korenino od 60 do 70 cm globoko in z leti naredi v krogu veliko odebeljenih stanskih korenin.

