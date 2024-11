Katarina Štular: Vedno bolj cenim svoj intimni prostor

Njen svet je zdaj že nekaj let organizacija in izpeljava najrazličnejših dogodkov, a rdeča nit ostaja ista. Gre za zgodbe, ki so opazne zaradi svoje neopaznosti.

Sogovornica je kombinacija miline, prijaznosti, ustvarjalnosti in organiziranosti. Enako velja za njene dogodke, ki jih pripravlja s svojo Idealio. Vidi se, da neizmerno uživa pri svojem delu. Zato ji zaupa vedno več največjih.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Rojstvo otrok. Dva trenutka, ki sta zarotirala smeri mojega življenja.

Zadnje čase veliko razmišljam o ...

Svetu, ki smo si ga ustvarili in nas obkroža.

Vsak dogodek, ki ga pripravljam ...

Je zgodba zase. Je nova strast in novo poglavje. In v vsakega dam delček sebe.

Ni dobre zabave brez ...

Ljudi, ob katerih lahko odvržem maske.

Vedno bolj ...

Cenim svoj intimni prostor.

Verjamem, da ...

Najboljši čas šele prihaja. Za priložnosti, za izzive, za poglavja, zame.

Tu in tam pogrešam ...

Sočne novinarske zgodbe, poglobljene intervjuje, ki nastanejo iz preproste kave, in trenutke, ki spodnesejo tla pod nogami.

Če bi lahko, bi si želela organizirati in izpeljati ...

Obisk Gordona Ramsayja v Sloveniji.

New York ...

Ker verjamem, da me ne bi pustil ravnodušne. In ker sem mu že tolikokrat obljubila, da res pridem.

Tek z Igorjem Cesarjem ...

Je opomnik, da nič ni nemogoče. In da pri premagovanju ovir pomaga, če imaš ob sebi najboljšega na svojem področju.

Kadar potrebujem navdih ...

Nikoli ne pride na ukaz, zato se za nekaj časa izklopim.

Zbiljsko jezero ...

Mi je bilo usojeno, saj se je tam končal moj prvi zmenek pred trinajstimi leti in traja še danes.

Smučanje je ...

V krvi, v družini. In je najlepši spomin na tekme po televiziji, kjer me je za novinarstvo navdušil Igor E. Bergant. In je vsako leto priložnost, da se z družino spet zbližamo.

Na novo odkrivam ...

Da je Gorenjska resnično najlepši kraj pod soncem.

Kraj, ki mi veliko pomeni ...

Malinska na Krku zaradi brezskrbnih poletij, Goriška brda zaradi krajših pobegov, dvorec Zemono, ker je Tomaž virtuoz z veliko začetnico.

Moje vodilo ...

Skoraj nič ni nemogoče, vse je samo v glavi.

Pri ljudeh najbolj cenim ...

Brutalno iskrenost, čeprav kdaj boli.

Stvari, ki jim je treba reči DA na ves glas ...

So tiste, ki te vržejo iz cone udobja. Spet in spet in spet.

Veselim se ...

Vsakega božiča posebej. Tisočerih lučk, starih plošč na gramofonu, ognja v kaminu in vonja po piškotih.

V prihodnjem življenju bom ...

Živela bolj počasi, lovila avroro in najbrž odkrivala Indijo.