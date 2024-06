Jedi, ki postanejo vrhunske, ko jih začinimo s pivom

Vino pri kuhanju kar pogosto uporabljamo, s pivom pa doma le malokrat kuhamo. Kar je pravzaprav škoda, saj tudi ta pijača jedem lahko nariše prijetno drugačen okus. V Škofji Loki, kjer v enajstih gostilnah in lokalih do 21. junija potekajo Dnevi piva in kulinarike, smo našli nekaj krasnih namigov za jedi, v katere lahko vključimo različne vrste piva.

Z burgerji in morsko hrano

Na omako, ki bi jo postregli zraven burgerja, pripravljenega na zdaj izredno priljubljeni način smash (torej: med peko meso pritisnemo na površino, da dobimo obliko mesnega polpeta), je pomislil Rožle Brelih, vodja priljubljenega loškega lokala s hitro hrano Kaos okusov. »Zraven tega burgerja smo v posebno posodico dodali omako. Pripravil sem jo podobno kot holandsko, le da sem vanjo vključil pivo. Ko ješ burger in ga pomakaš v to omako, nastane res fina kombinacija okusov,« pravi.

V drugo smer, k morski hrani, je poneslo chefa Matjaža Šinka, ki je v Gostilni Starman pivo dodal v morsko kremno juho. Navdih zanjo je dobil na nedavnem potovanju po Franciji, kjer je v pristaniškem mestecu v Normandiji poskusil perfekten preplet morskih okusov. O uporabi piva v kulinariki je povedal: »Z njim obogatimo okuse, teksturo in aromo jedi. Težja piva z višjo vsebnostjo alkohola v hrani pustijo več okusa. Zato sem pri kombiniranju z lahkimi morskimi okusi izbral tip piva, ki je lažje, torej svetlo. Nastala je razkošna kombinacija piva, školjk, dimljene šunke, svežih rib in smetane, nastali so nebeški okusi.«

Klasika, sladice ali koktajli?

Za tiste, ki bi radi kaj bolj klasičnega in malce bolj preprostega, je tu še en zelo uporaben namig kuharja Anžeta Stadlerja iz Gostilne pri Boštjanu na Križni Gori: »Iz piva lahko pripravimo pivsko testo. Hkrati lahko pivo namesto vina vključimo v različne omake, ki jih dodamo rdečemu mesu, pri čemer moramo seveda poznati okuse in izbrati tisto pivo, ki bo jed lepo zaokrožilo.«

Za konec pa še to: pivo lahko vključimo tudi v sladice in ga dodamo v koktajle. Med sladicami je ena še posebno zanimiva in tudi že kar dobro poznana, to je različica tiramisuja, v katerega namesto kave vključimo temno pivo, denimo stout ali podoben okus.

Koktajli s pivom so v tujini že nekaj časa v vzponu, priljubljeni so predvsem poleti. Do 21. junija bo takšne preplete v Grajski kavarni, na škofjeloškem grajskem hribčku, pripravljal barman Anže Tomšič.

