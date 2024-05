Jagodna šarlota: tako preprosta, a tako kraljevska sladica

Vrlina te sladice pa ni samo v videzu, ampak tudi v pripravi. Torta namreč nastane brez peke, dodala pa sem ji nadev, ki prav tako ne zahteva nobene kuhe ali kakšnega posebnega postopka ter je povsem brez želirnih sredstev. In prav zares takšno krasotico sestavimo na čisto preprost način, zato je primerna tudi za vse začetnike ali tiste, ki se s pripravo torte običajno spogledujejo bolj postrani. Začela pa se je tudi že sezona domačih slovenskih jagod in ta recept je idealen, da si polepšamo vrtno omizje in razveselimo brbončice. Tokrat o okusu ne bom niti malo razglab­ljala, saj je verjetno popolnoma jasno, da sladke jagode, penasta lahka krema in sočni piškoti, namočeni v limonov sok, ustvarijo kombinacijo, ki se ji ni mogoče upreti.

Kaj je šarlota

To je klasična francoska sladica, pripravljena s piškoti savoiardi, ki jih uporabljamo za tiramisu, ali kot jim mi rečemo, »baby« piškoti. Lahko je sestavljena tudi iz biskvita ali ruladnih rezin ter nadevana z različnimi kremami, kot so mus, bavarska in navadna slaščičarska krema, pogosto pa je kar preprosto nadevana s sladko smetano in različnim svežim sadjem.

Od kod izvira: Zgodovina te sladice menda sega v Francijo in pozno 18. stoletje. Najstarejši znan angleški recept je iz leta 1815, v ZDA so jo omenjali že leta 1796. Nekateri viri pravijo, da naj bi bila ta torta posvečena britanski kraljici Šarloti (1744–1818). Po njej jo je menda poimenoval slavni francoski kuhar Antonin Carême (vodilni francoski šef v začetku 19. stoletja), ki je kuhal tudi za britansko in rusko kraljevo družino ter je, kot se domneva, leta 1803 prvi pripravil »charlotte russe«, navaja Wikipedija.

Prednosti: šarloto lahko v celoti pripravimo brez peke, kar pomeni:

hitro pripravo,

sestavimo jo lahko tudi dan vnaprej,

ne potrebujemo »cele gore« sestavin,

uporabimo lahko sveže sezonsko sadje in ustvarimo različne variacije,

je čudovita za oko, zato je idealna sladica za kakršenkoli dogodek.

Kaj je pomembno, če pripravljamo šarloto za naslednji dan

Uporaba svežega sadja v nadevu je zelo osvežilna in primerna, če torto pojemo svežo oziroma še isti dan, sicer je treba sadje na hitro pokuhati. Če torto pripravljamo vnaprej ali če jo čaka transport, priporočam, da v kremo dodamo želatino, ki jo naredi bolj kompaktno in bo celotna torta bolj stabilna. Šarloto lahko povežemo z okrasnim trakom in tako ni bojazni, da nam pri transportu razpade.

Šarlota z jagodami

Sestavine so preračunane za model premera 18 cm.

250 g piškotov savoiardi (približno 29 kosov)

250 g sira maskarpone

250 ml sladke smetane

2 žlici sladkorja v prahu

žlička vaniljeve arome

300 g jagodnega džema

bio limona

500 g svežih jagod

Drugo

tortni model (samo obod)

acetatna folija

Priprava

Pripravimo model: na sredino servirnega podstavka ali krožnika postavimo obod tortnega modela in ga znotraj obložimo z acetatno folijo, ki naj bo tako visoka kot piškoti. Nato pripravimo glavne komponente, da lahko torto nato samo še sestavimo. Ožamemo polovico limone in sok zmešamo z vodo v razmerju, ki nam ustreza (sama sem je dodala 100 ml). Model obložimo s piškoti: piškote najprej na enem koncu prirežemo in potem s tem delom navzdol zlagamo ob obodu enega poleg drugega, pri tem pa naj bo sladkorni del piškota obrnjen navzven. Zdaj s piškoti obložimo še dno, nastale luknje pa zapolnimo z odrezanimi ostanki piškotov. Piškote obrnemo s sladkornim delom navzdol, pred tem pa jih zelo na hitro pomočimo v limonov sok, in sicer samo z delom piškota, ki je brez sladkornega posipa. Pripravimo džem: dodamo mu nekaj kapljic soka druge polovice limone, dobro premešamo in razdelimo na pol. Pripravimo jagode: sadeže operemo in očistimo. Nekaj celih jagod postavimo na stran za dekoracijo (približno 100 g), preostale pa prerežemo po dolgem in razdelimo na dva dela. Pripravimo kremo: maskarpone, sladko smetano, sladkor in vaniljo zmešamo in stepemo (z nastavkom za stepanje smetane) v gladko in lepo mazavo kremo, ki jo razdelimo na tri dele. Sestavimo torto: spodnjo plast piškotov premažemo s polovico džema, nato obložimo s polovico narezanih jagod ter premažemo s prvo tretjino kreme. Na kremo položimo plast piškotov in postopek ponovimo ter drugo plast kreme lepo pogladimo. Z zadnjo tretjino kreme okrasimo vrh torte (sama sem nabrizgala kupčke okoli roba). Hlajenje in serviranje: torto postavimo za nekaj ur v hladilnik (ali za uro v zamrzovalnik). Preden jo serviramo, odstranimo obod modela in folijo. Po vrhu jo okrasimo s preostalimi svežimi jagodami in povežemo s pentljo.

