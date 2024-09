Imenitna kokošja obara, kot jo skuha chef

A še prej nekaj besed o Vrtu okusov, ki že skoraj desetletje nastaja na robu gorenjske vasice, le nekaj minut vožnje oddaljene od Blejskega jezera. Za ta košček zemlje skrbi Mateja Reš, ki je po izobrazbi inženirka lesarstva, po duši in srcu pa kmetica. Več o njeni zanimivi in pestro zastavljeni zgodbi si lahko preberete TUKAJ.

Kot rada reče Mateja Reš, na vrtu ni ničesar v obilju, temveč je tu marsikaj in vsega po malem. Te pisane sestavine potujejo marsikam: nekaj tudi na mesečne tržnice, nekaj pa v znane gorenjske restavracije. Med drugim tudi v kranjskogorsko restavracijo Milka (dve Michelinovi zvezdici), blejsko Restavracijo 1906 (Michelin Selected) ter v restavraciji Špica na Bledu in Sunrose 7 v Bohinjski Bistrici.

V zgoraj omenjeni Restavraciji 1906, ki je del blejskega Hotela Triglav, pa je chef Aleš Fende. In on je bil tisti, ki nas je spomnil na zares fin način, kako uporabimo zelenjavo z domačega vrta. Nadvse všeč pa nam je njegova domislica, kako v to priljubljeno jed vključimo čudovit okus pehtrana, na katerega pri pripravi obare pogosto kar pozabimo. In ravno pehtran v obaro nariše blag, aromatičen okus, ki ti še nekaj časa prijetno ostane v spominu.

Kokošja obara s pehtranovo zakuho

Za 4 osebe.

500 g poljubnega piščančjega mesa

velika čebula

po 100 g korenja, gomolja zelene, rumene (podzemne) kolerabe in krompirja

bazilika, majaron, origano, lovorov list

žlička mlete sladke rdeče paprike

sol, poper

7 dl zelenjavne osnove (ali vode)

malo maščobe

Zdrobova zakuha s pehtranom

4 dl piščančje osnove (ali vode)

170 g pšeničnega zdroba

100 g nasekljanega svežega pehtrana (ali 1–2 žlici posušenega)

2 beljaka

sol, poper

Priprava

Zelenjavo za obaro narežemo na drobne kocke. Piščanč­je meso solimo in popramo. V loncu, ki smo ga segreli in vanj dodali malo maš­čobe, opečemo meso, da postane lepo zlato rumene barve, in ga poberemo ven. V isti lonec dodamo še malo maščobe in prepražimo zelenjavo. Nanjo stresemo začimbe in pražimo 10 minut na šibkem ognju, vmes večkrat pomešamo. V lonec vrnemo popečeno meso, prilijemo zelenjavno osnovo (ali vodo) in zavremo. Pokrijemo in na šibkem ognju kuhamo pol ure. Vmes pripravimo zakuho: v 400 g tekočine (piščančje osnove ali vode) zakuhamo zdrob, solimo in popramo. V nekaj minutah bomo dobili gosto maso. Odstavimo, pokrijemo s prozorno folijo in ohladimo na sobno temperaturo. Ohlajeni zdrobovi masi primešamo stepena beljaka. Z malo spretnosti zdrobovo maso razvaljamo na namaščeni površini, potrosimo s pehtranom in zvijemo v štrukelj, ki ga nad soparo kuhamo približno pol ure. Druga možnost in chefov namig, ki nam je tudi zelo všeč: v zdrobovo maso vmešamo pehtran, nato pa z žlico oblikujemo žličnike in jih v obaro dodamo proti koncu kuhanja - žličniki naj se kuhajo 10 ali 15 minut.

