Huawei watch fit 3: ura, kot se šika

Huaweijeva športna urica watch fit je dobila novo obliko. Poslovilo se je podolgovato ohišje, nadomestilo ga je bolj kvadratno, s čimer watch fit 3 brez sramu spominja na Applovo pametno uro. Trojka je dobila tudi vrtljivi gumbek, kakršnega imajo že nekaj časa Huaweijeve večje pametne ure, pri čemer si lahko omislimo tudi zelo privlačno različico z rdečim kolescem. S slednjim se sprehajamo med meniji in potrjujemo ukaze, kar lahko počnemo tudi s podrsljaji in pritiski na zaslon, spodnji gumb pa služi kot bližnjica do športnih programov (lahko mu določimo tudi katero drugo funkcijo).

Spremljanje aktivnosti

Watch fit 3 je opremljena z vsemi klasičnimi senzorji za spremljanje različnih telesnih funkcij, od srčnega utripa, ravni kisika v krvi, korakov, stresa, spanja in menstrualnih ciklov do nadzora nad vnosom in porabo kalorij, kar sicer počnemo na telefonu v aplikaciji Zdravje.

Nova kvadratasta oblika in vrtljivo kolesce.

Športnih programov je celo morje (več kot sto), dodali pa so jim tudi novi disciplini: padel (križanec med tenisom in skvošem) ter e-šport (igranje videoiger). Pri spremljanju športnih aktivnosti na prostem prav pride tudi GPS-sprejemnik, s pomočjo katerega beležimo opravljeno pot in jo po želji delimo s prijatelji. Aplikacija Ohranite kondicijo poleg spremljanja vnosa in porabe kalorij postreže s priporočili za telovadbo: kadar dnevni cilji niso doseženi, predlaga dolžino in tip vadbe, prilagojeno našim navadam pa tudi vremenu.

Fitka je prijetno tanka in lahka, rdeče kolesce pa zelo šminkersko. FOTO: Staš Ivanc

Dobra baterija

Zaslon iz organskih diod (oled) poskrbi za veliko svetilnost ter lepe barve in kontraste, sprehajanje med meniji pa poteka gladko in brez zatikanja. Huaweijeve pametne ure že od nekdaj slovijo po majhni porabi in tudi watch fit 3 se tukaj dobro obnese, saj v povprečju zdrži od 7 do 10 dni brez polnjenja, če imamo zaslon prižgan ves čas, pa kakšne štiri dni. Baterija se napolni v eni uri.

Na uro lahko naložimo nekaj deset pesmi, jo povežemo s Huaweijevimi brezžičnimi slušalkami in med vadbo brez telefona poslušamo glasbo, pri čemer pa je treba omeniti, da brez telefona ne bomo sprejemali klicev. Urica je vodoodporna, tako da lahko z njo zaplavamo ali se prhamo, seveda pa se ne gremo potapljat.

7 dni brez polnjenja bo brez težav zdržala urica watch fit 3.

Ohišje iz brušenega aluminija je tanko in lahko (samo 26 gramov), izbiramo pa lahko med paščki iz umetnih materialov ali usnja, pri čemer je treba za uro z usnjenim paščkom odšteti 20 evrov več kot za »običajno«, ki stane 169 evrov.