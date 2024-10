Hit med napitki proti prehladu, ki ga pripravimo s priljubljenimi bomboni

V teh hladnih dneh topla pijača še kako prija. A ne govorimo o kuhančkih, ki pridejo na spored malce pozneje, ko se odprejo adventne stojnice. V mislih imamo predvsem vse tisto, kar so nam ob prehladih rade in z veliko ljubezni pripravljale naše babice. Spomnili smo se na zeliščne čaje in karamelno mleko, preizkusili hit, ki vsako jesen zakroži po spletu, in si nalili skodelico gorenjskega posebneža, terjaka. Skratka: prava nostalgija v skodelici.

Verjetno najbolj priljubljen napitek je zeliščni čaj, ki so ga naše babice pripravljale tako, da so mešanico (poleti nabranih zelišč) prelile z vrelo vodo ter pustile toliko časa, da zelišča naredijo svoje.

Karamelno mleko

Potem je tu karamelno mleko, ki ga prav tako pripravimo na preprost način: v lončku z debelim dnom pogrejemo dve žlici sladkorja. Ko se stopi in karamelizira do lepe temno jantarne barve, dolijemo dva ali tri decilitre mleka. Med mešanjem pokuhamo, da se mleko pogreje in karamela raztopi, nato malce ohladimo. Ponudimo še toplo.

Komur ni do tega, da bi pripravljal karamelo, lahko uporabi trik, ki je ob letošnji sezoni prehladov zakrožil po spletu. To je toplo mleko, v katerem raztopimo kar znamenite negro bombone – dobimo prijetno sladkast okus, ki spominja na karamelno mleko, odišavljeno s sladkim korenom in meto.

...

Terjak

In če zeliščni čaj ter karamelno mleko poznamo vsi, pa je terjak pravi posebnež, kajti ta napitek je značilen za Poljansko dolino. V tem delu Gorenjske že otroci vedo, da bodo ob morebitnem prehladu dobili topel napitek, pripravljen iz zrelih bezgovih jagod. Nekoliko tega gostega sladkega sirupa zmešamo z vročo vodo, in že je tu zeliščnemu čaju podoben okus, ki ga v hladnih dneh še danes pripravljajo na marsikateri domačiji v Poljanski dolini.

O tem, kako pripravimo terjak, nam je domačinka Ana Gantar, ki na Kmetiji Jeran po starem, a nekoliko osveženem receptu pripravlja ta tradicionalni pripravek, pojasnila: »Uporabiti moramo zrele, že črne jagode, ki jim skrbno odstranimo vse peclje. Ta postopek traja dolgo, hkrati pa je priprava lepo opravilo, saj se takrat zbere in pomaga vsa družina, tudi otroci. Ko zberemo dovolj bezgovih jagod, jih počasi kuhamo.«

Dimnikarsko mleko z bomboni

Bomboni negro, katerih ovitek krasi podoba dimnikarja, ki simbolizira čiščenje grla, so morda malo pozabljeni, a še vedno med najbolj prepoznavnimi na naših trgovskih policah. Izdelovati so jih začeli pred skoraj sto leti, za značilen okus poskrbita izvleček sladkega korena in meta. Po spletu je zakrožil nasvet za hitro pripravljen topli jesensko-zimski napitek.

...

Za eno skodelico.

2–3 dl mleka

3 bomboni negro

Priprava