Hiša z bazenom in vrtom na strehi

V prestižni soseski bavarske prestolnice so imeli arhitekti iz nemškega biroja Stephan Maria Lang Architects nalogo zgraditi relativno veliko hišo na majhni parceli. Ta meri dobrih tisoč kvadratnih metrov. Ker je bil na parcelo že umeščen bazen, so ga ohranili, a zato je ostalo zelo malo prostora za vrt. Tako so se odločili za vrt na ravni strehi hiše. Tudi sicer hišo, bele kockaste oblike, obdaja veliko zelenja. Ob straneh parcele so jo zamejili z novimi listnatimi drevesi, ki poleti nudijo zaščito pred soncem in skrivajo pred pogledi sosedov.

