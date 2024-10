Greste na zabavo? Najlepše večerne obleke slovenskih oblikovalcev (FOTO)

Marsikatera ženska v današnjem času meni, da ne potrebuje slavnostnih oblačil, saj ni več strogih pravil in veliko priložnosti, da bi jih oblekla. Posvojili smo športno eleganco in ležeren stil. Raztegljive pajkice in trenirke, nekoč rezervirane zgolj za telovadnico in fitnes, so postale sprejemljiva oprava na ulicah (včasih celo med obiskovalci gledališča ali opere). In nihče več ne viha nosu, če za bolj uradne priložnosti oblečemo kavbojke ali superge.

Pa ni to velika škoda? Mar nismo v iskanju novih razsežnosti udobja izgubili kančka čarobnosti, ki ga nudijo oblačila za posebno priložnost? Čar večerne toalete in bolj ekstravagantnih modnih kosov je namreč v magičnem občutku, ki ga prebudijo v nas. Obleka resnično naredi človeka! Ne samo zato, ker se drugi do nas vedejo bolj spoštljivo in pozorno, kadar smo urejeni, ampak tudi zato, ker sami stopamo bolj samozavestno in pogumno, ko si dovolimo zasijati.

Zato ne čakajte na silvestrovo, ampak se tu in tam pocrkljajte tudi s kakšnim posebnim modnim kosom. In naj nato ne počiva v vaši omari. Že res, da je rezervirano za slavje, a skrivnost praznovanja je v tem, da mu sami dajemo pomen in se lahko zgodi, kadarkoli tako želimo sami. Zato praznujmo življenje in si tudi na kakšen sivi petek (ali katerikoli drugi dan v tednu) dovolimo zasijati. Včasih se čarovnija zgodi že doma, ko v praznični obleki sedemo h kavi ali obedu.

