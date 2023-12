Glavni trendi notranje dekoracije

Trendi notranje opreme, ki bodo zvezde v naslednjem letu, so kombinacija kreativnosti in funkcionalnosti. Prevladovali bodo vzdržljivi, trajni materiali, vsak prostor doma bo z njimi lahko postal platno za izražanje osebnega sloga.

Slovo od belih sten

Vse se začenja s stenami, te se bodo v prihodnjem letu znova odele v živahnejše odtenke. Bele nianse se bodo poslovile, zaželeno bo v prostore vnesti barve. Izberite steno ali celo sobo, ki jo nameravate prepleskati, in barvo zidov prilagodite lastnemu okusu ter barvam pohištva. Pastelni odtenki bodo v vsak kotiček doma prinesli živahnost.

Vrača se retro dizajn razsvetljave, zato se v novem letu obdarite s starinskimi, tudi ročno izdelanimi svetili.

Če niste ravno navdušeni nad pleskanjem, lahko podoben učinek dosežete z ogromnimi slikami. Še posebno če so pisane, so odlična popestritev vsakega prostora, zlasti bodo dobrodošle v dnevni sobi. Umetnine lahko postanejo centralni element, ni treba, da zanje odštejete celo premoženje, pomembno je, da imajo osebno vrednost in da so vam všeč.

Japonski wabi-sabi ali umetnost nepopolnosti v domove prinaša rustikalne kose pohištva in na videz neizdelane ali poškodovane dekorativne elemente. FOTO: Vasyl Cheipesh/Getty Images

Umetnost

nepopolnosti

Naslednji velik trend, ki v domove prihaja z novim letom, so starinska, tudi ročno izdelana svetila in lestenci. Vrača se retro dizajn razsvetljave, zato se obdarite z novim lestencem, talno lučko ali tako, ki jo lahko postavite na police ali mizo. Prihaja še en pristop. Japonski wabi-sabi ali umetnost nepopolnosti v domove prinaša kose pohištva in rustikalne ter na videz neizdelane ali poškodovane dekorativne elemente, na katerih je viden zob časa, so nepopolnih oblik, brez simetrije. Ta način opremljanja v ospredje postavlja naravne materiale, včasih stilsko nepovezane predmete in slavi preprostost življenja ter neizumetničenost.

Še vedno bo v modi tudi brezčasen skandinavski slog. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Preprostost je prav tako glavno vodilo čistega skandinavskega dizajna, ki je priljubljen že vrsto let in se tudi v prihodnjem ne bo povsem umaknil. Kosi, ki se skladajo z njim, so na voljo v številnih prodajalnah, so praktični in minimalistični ter se medsebojno lepo kombinirajo.

Pomembno vlogo bo imela trajnost, zato kupujmo kose, katerih proizvodnja v manjši meri bremeni okolje.

Skandinavsko preprostost lahko razbijete z vpadljivimi talnimi oblogami, ki bodo še en hit v prihodnjem letu. Kreativne, velike preproge, živo pisana keramika in parket močnejših barv bodo zavladali v domovih. Ob vsem tem pa bo igrala pomembno vlogo trajnost, zato je v skladu s prihajajočimi trendi treba kupovati kose, katerih proizvodnja v manjši meri bremeni okolje, in se izogibati prekomerni potrošnji.