Spomnim se, kako so nam pred leti na mednarodni novinarski predstavitvi novega Fordovega transita govorili, da so prav dostavni kombiji gonilo malega podjetništva in obrtništva. Seveda niso pozabili dodati, da ima prav njihov transit tu največje zasluge. Če pustimo znamko ob strani, bo povedano o vlogi dostavnih kombijev kar držalo – skorajda ne poznam obrtnika, ki ne bi imel na dvorišču parkiranega kombija. Najpogosteje videvam t. i. enotonske dostavnike, med katere spada tudi novi ford transit custom, ki smo ga preizkusili na uredništvu. Testna različica transita custom je nosila oznako L2H...