Finalistke za učiteljico leta o svojem poklicu: mladi vidijo, da učitelji občutimo nemoč

Pri tem sodeluje tudi naša medijska hiša, vsi pa si želimo le eno – najboljše učitelje in učiteljice za naše otroke. Glasovanje za učiteljico leta 2024 je odprto do 30. aprila 2024. Zmagovalka bo znana v začetku maja, poleg tega, bo postala učiteljica leta 2024, se bo uvrstila na svetovni izbor učiteljev Global Teacher Prize prihodnje leto.

ADRIANA GABERŠČIK, Osnovna šola Miška Kranjca, Ljubljana: Verjamem v izobraževanje in trud pri vzgajanju vrednot

Zakaj ni več toliko zanimanja za učiteljski poklic in kako bi vi to rešili?

To je pa kar vprašanje za vedeževalko. Težko rečem. Najbrž se z družbenimi spremembami in potrošniško miselnostjo krepita tudi narcizem in egoizem, vrednota postaja, kako zaslužiti čim več denarja s čim manj dela, izgubljata se empatija in vest (žal tako berem tudi v raznih raziskavah).

V učiteljskem poklicu pa za to ni prostora, ni lagodnega življenja, je delo, pa tudi plačilo – sreča za dobro opravljeno delo. Za rešitev ni čarobne paličice, predvsem pa ne gre na preprost način.

Za vzgojo vrednot so pomembni družina in rosna otroška leta. Kar lahko naredimo kot posamezniki s svojim zgledom – to lahko.

Vsekakor verjamem v izobraževanje in trud pri vzgajanju vrednot.

Kako pomembni sta klima v zbornici in podpora vodstva?

Pomembna. Ampak kakšne odnose imaš s kom, je izključno tvoja stvar. Za odnose se je treba potruditi. Če si ti prijazen, so tudi drugi do tebe prijazni.

Ali se po vašem mnenju starši preveč vmešavajo v šolo, in če se, kako to rešiti?

Beseda vmešavanje ima precej negativno konotacijo. Seveda jih zanima (vsaj večino), kako je z njihovim otrokom. To je prav.

Učiteljeva naloga pa je, da jim prisluhne, poskuša razumeti njihove stiske in bojazni ter jih usmeriti, tudi potolažiti. Nekateri starši se tudi ne znajdejo.

Marsikaj jim je treba razložiti, tudi to, kaj je njihova dolžnost in kaj moja. Prav gotovo ne ti uspe vedno. Ampak je vredno poskusiti.

ADRIANA GABERŠČIK, Osnovna šola Miška Kranjca, Ljubljana

SAŠA PUŠNAR DOBNIKAR, Ekonomska šola Ljubljana: Sodelovanje staršev v pedagoškem trikotniku učenec–učitelj–starši je predpostavka sodobne pedagogike, z učenjem v središču

Zakaj ni več toliko zanimanja za učiteljski poklic in kako bi vi to rešili?

Odločilni so družbeni ugled, avtoriteta in zaupanje. Menim, da zanimanje za učiteljski poklic pri mladih obstaja, vendar se omaja, ko naletijo na sporočila o vedno večjih pričakovanjih, očitkih, omejitvah, ki jim je učitelj dnevno izpostavljen. Tukaj so še plače, še zlasti plača učitelja začetnika, ki je res nizka.

Ob slabem družbenem položaju učiteljskega poklica se zdi, da se ne zavedamo, da morajo bodoče rodove izobraževati najboljši, najpametnejši in najbolj empatični posamezniki.

Kako pomembni sta klima v zbornici in podpora vodstva?

Dobro počutje v zbornici je pomembno. Tudi zaradi dobrovoljnih, vedrih sodelavcev se veseliš novega delovnega dne. V šolstvu ne gre brez podpore vodstva.

Glava mora vedeti, kaj se na šoli dogaja, učitelj pa mora poznati vizijo vodstva in v tej smeri delovati. Vodstvo mora s svojimi zaposlenimi delati z roko v roki, odpirati prostor za nove pedagoške pristope in jim stati ob strani. Ne govorim o tem, da mora ravnatelj za vsako ceno »kriti hrbet« učitelju.

Vendar mora stati za njegovimi strokovnimi odločitvami, urediti stvari »doma« in biti prvi zaščitnik učiteljeve strokovne avtonomije v javnosti.

Ali se po vašem mnenju starši preveč vmešavajo v šolo, in če se, kako to rešiti?

Sodelovanje staršev v pedagoškem trikotniku učenec–učitelj–starši je predpostavka sodobne pedagogike, z učenjem v središču.

Iz izkušenj bi rekla, da je zelo pomembna vloga razrednika, saj smo pogosto most med starši in učiteljskim zborom. Sama z dijaki opravim večino stvari, je pa res, da je v srednji šoli to drugače kot v osnovni šoli.

Pomembno je, da dobiš najstnika na svojo stran, starši pa te morajo ob tem podpreti. Preproste rešitve ni, vsekakor pa je odločilno, da kot starši zaupamo strokovni presoji učitelja, kot učitelji pa moramo znati prenesti sporočilo na pravi način.

SAŠA PUŠNAR DOBNIKAR, Ekonomska šola Ljubljana

SIMONA ŠARLAH, Osnovna šola Vojnik: Pedagogi smo različni, vsak lahko da otrokom nekaj drugega

Zakaj ni več toliko zanimanja za učiteljski poklic in kako bi vi to rešili?

Naš poklic je v družbi premalo cenjen. Ampak menim, da moramo začeti pri sebi – najprej moramo mi, ki delamo v prosveti, ceniti drug drugega in naše delo.

Prav tako nam mora zaupati država, da znamo in zmoremo voditi vzgojni in učni proces. Šele takrat bomo sporočili drugim, da smo vredni zaupanja, in s tem bo prišlo tudi spoštovanje našega poklica.

Mladi vidijo, da učitelji občutimo nemoč, ko stojimo nasproti zahtevam staršev in sistema, ampak tudi to lahko rešimo s samozaupanjem in pogumom, da stojimo za svojimi odločitvami.

Kako pomembni sta klima v zbornici in podpora vodstva?

Klima v zbornici ima velik vpliv na vzdušje na šoli! Ko na našo šolo vstopajo zunanji obiskovalci, nam večkrat povedo, da se pri nas čuti odlična energija.

Hodniki in kabineti, polni dobre volje, smeha in sproščenosti, vplivajo na vse in ni lepšega, ko lahko marsikateri problem rešiš s kančkom humorja in dobre volje.

Tudi, ko z učenci odhajamo na razne izlete, vedno pohvalijo naše dobro vzdušje in umirjenost otrok. Če bi bili spremljevalci napeti in živčni, bi se to zagotovo poznalo tudi na obnašanju učencev.

Ali se po vašem mnenju starši preveč vmešavajo v šolo, in če se, kako to rešiti?

Učitelji smo strokovnjaki na svojem področju. Poleg tega smo vsakodnevno v stiku z otroki in se srečujemo z različnimi težavami, ki jih pestijo. Želim si, da bi nam starši zaupali. Naj pustijo otrokom, da kakšen svoj problem rešijo sami.

Otroci naj sami pristopijo do učitelja in mu na spoštljiv način povedo, kaj jih muči. Pedagogi smo različni, vsak lahko da otrokom nekaj drugega.

Pa naj bo učitelj strog, dosleden, komunikativen, zadržan ali pa ima z učenci bolj prijateljski, sproščen odnos, od vsakega bo otrok vzel točno tisto, kar potrebuje.

In to ga bo odlično pripravilo na življenje, saj bo moral funkcionirati z različnimi ljudmi.

SIMONA ŠARLAH, Osnovna šola Vojnik

