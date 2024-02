Ferrari je bil lani uspešen. Vse bližje je tudi njegov prvi popolnoma električni avtomobil

Pred nedavnim smo pisali, da je športni luksuzni proizvajalec Lamborghini lani prvič prodal več kot 10.000 avtomobilov. A tudi njegovemu največjemu tekmecu Ferrariju sploh ni šlo slabo. Imeli so 13.600 kupcev, kar je tri odstotke več kot leta 2022. Med modeli so rast poganjali ferrari purosangue, zlasti v drugi polovici leta, ter modela 296 in SF90. Purosangue je štirisedežni, štirivratni, nekoliko višji model, za katerega Ferrari trdi, da ni športni terenec, nedvomno pa je tekmec modelom, kot je lamborghini urus.

Lani naj bi dobiček pred plačilom davka znašal 2,45 milijarde evrov, torej še nekaj več kot v že tako zelo dobrem letu 2022 (2,28 milijarde). Ferrari, ki zaposluje 4500 ljudi, načrtuje, da bodo njihovi poslovni rezultati letos še boljši. Prvi povsem električni avtomobil načrtujejo za leto 2025. Ferrari je podjetje, ki že več let kotira na borzi, vendarle pa približno tretjino lastništva tako ali drugače obvladuje družina Agnelli.