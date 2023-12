Po dobrih dveh letih od prvih dobav kupcem je enyaq, prvo Škodino od temeljev zasnovano električno vozilo, doživel prvo posodobitev. Na zunanjosti sprememb skoraj ni, marsikaj novega pa je pod pločevino, saj gre za obsežnejšo tehnično nadgradnjo, vse skupaj pa so izpopolnili z novim, luksuznim paketom opreme Laurin & Klement. Nadgrajeni pogon Učinkovitejši in močnejši različici enyaq 85 in 85x (štirikolesni pogon) nadomeščata predhodni 80 in 80x. Tako kot športni modeli RS sta opremljeni z zmogljivejšim pogonskim sklopom z naprednim sinhronskim motorjem na zadnji premi. Baterija ima zda...