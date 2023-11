Družinska dacia s hibridnim pogonom

Slovenski zastopnik Dacie je predstavil kar precej novosti, glavna med njimi je gotovo jogger s hibridnim pogonskim sklopom. Poleg družinske dacie so na kratko predstavili še prodajne rezultate znamke, novo podobo in znak, ki že krasi njihova vozila, bogato opremljene modele serije extreme ter zmogljivejšega električnega springa electric 65, ki zmore 48 kW največje moči in doseg 220 kilometrov.

Predstavitev so popestrili še gorski reševalci s prikazom reševanja. Dacia zadnja leta namreč omogoča brezplačno enoletno uporabo terenskih dusterjev Gorski reševalni zvezi Slovenije pri reševalnih akcijah. Na predstavitvi so gorski reševalci prevzeli novega dusterja, ki bo nadomestil dober mesec dni starega, uničenega v avgustovskih poplavah. Vsekakor plemenito dejanje zastopnika znamke, da se je tako hitro odzval.

Hibridni jogger

Jogger je na naše ceste prvič zapeljal spomladi lani, in sicer so kupci lahko izbirali med dvema bencinskima litrskima trivaljnikoma: 1.0 eco-G 100, ki deluje tako na bencin kot avtoplin in razvije največjo moč 74 kW, in 1.0 TCe 110 z največjo močjo 81 kW. Jogger v dolžino meri 4547 centimetrov in se ponaša s prostornim in prilagodljivim prtljažnikom.

Predstavili so tudi zmogljivejšo dacio spring electric 65, ki bo na voljo le z opremo extreme; zanjo bo treba odšteti 24.900 evrov. FOTO: Blaž Kondža

Petsedežnik ima tako 829 litrov prostora, povečamo ga lahko z zlaganjem druge vrste sedežev v razmerju 60: 40 in dobimo 2094 litrov. Pri sedemsedežni različici pa začnemo z 220-litrskim prtljažnikom in z nadaljnjim zlaganjem in odstranjevanjem sedežev pridemo do 2085 litrov prostora, dolgega dva in širokega en meter.

Joggerjeva družina je zdaj bogatejša še za model jogger hybrid 140, ki ga poganja že znani Renaultov hibridni pogonski sklop. Bencinski 1,6-litrski motor je kombiniran z dvema elektromotorjema – prvi ima moč 36 kW (49 KM), drugi pa je visokonapetostni zaganjalnik oziroma generator HSG – ter inovativnim sekvenčnim menjalnikom s pomožnimi sklopnimi zobmi, brez sklopke in z več načini delovanja.

Inovativna kombinacija elektromotorjev z »dirkaškim« menjalnikom pripomore k optimizaciji prestavljanja in večji uglajenosti. Sistemska moč pogonskega sklopa je 140 KM (105 kW) in 205 Nm navora. Tovarniško povprečje porabe po WLTP je 4,8 litra bencina na sto kilometrov pri petsedežni verziji. Pomemben podatek je tudi, da vgrajeni pogonski akumulator z 1,2 kWh ne zmanjšuje prtljažnega prostora. Hibrid je trenutno na voljo le kot sedemsedežnik z najbogatejšo opremo extreme, temu primerna je cena: od 28.000 evrov.