Domiselna kabelska rešitev

Električni avtomobili imajo v prtljažniku lastne kable, nekateri so pospravljeni bolje, drugi slabše. Zanimivo idejo pa je predstavil Fiat, ki bo imel v novem električnem modelu fiat grande panda pod masko avtomobila spravljen »izvlečni« polnilni kabel za (počasnejše) polnjenje z izmeničnim tokom. Stvar se zdi zanimiva z vidika, da bo uporabnik iz avtomobila potegnil le tolikšno dolžino kabla, kot ga bo potreboval, da bo z njim dosegel polnilnico, kabel se, denimo, ne bo vlekel po tleh, kar je nadležno v dežju in snegu. Grande panda bo imel desno zadaj tudi vratca za priključek kabla za hitro polnjenje z enosmernim tokom. Videli bomo, ali se bo na prvi pogled napredna rešitev z izvlečnim kablom izkazala tudi v praksi in ali ga bo mogoče brez težav pospraviti pod masko.