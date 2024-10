Laetitia Pohl - KiKi, Ana Mezgec in Neža Drobnič Bogataj prihajajo iz različnih svetov, ki pa jim je skupna ljubezen (in nuja) do samoizražanja. Pogovarjale smo se o začetkih, navdihih in radosti, ki jo prinese oder, na katerem si lahko svoj. Kako se je vse skupaj začelo? Se spomnite svojih najbolj zgodnjih glasbenih ustvarjanj? Ana: Že kot otrok sem pisala pesmice. Tudi takrat, ko sem bila jezna na koga. (Smeh.) V nižji glasbeni šoli sem pisala skladbe za naš kvartet, a to je bilo vedno kot zadnja možnost, ko sem vse drugo že naredila. Prav tako sem vedno rada improvizirala. Morala bi vadi...