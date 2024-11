Cvetovi v turobni zimi

Še preden je božična zvezda postala sinonim za prihajajoče decembrske praznike, je marsikateri dom krasil božični kaktus (Schlumbergera). Nekateri primerki so ob optimalni negi dosegali zavidljivo starost in seveda velikost, njihove lastnice pa so zatrjevale, da z njim nimajo nobenega dela.

Res ne gre za zahtevno rastlino, a da nas bo s svojimi rdečimi ali rožnatimi cvetovi posebne oblike razveseljevala ravno v zimskih mesecih, ko druge sobne rastline počivajo, je treba poznati njen življenjski cikel.

Cvetovi posebne oblike nas razveseljujejo v zimskih mesecih. FOTO: Abdulkadir Arslan/Getty Images

Cvetenje božičnega kaktusa je odvisno od dolžine dneva in nočnih temperatur, razvoj popkov pospešimo tako, da ga za nekaj tednov postavimo v hladnejši prostor, kjer ni veliko svetlobe, idealna je 12–15 stopinj Celzija. Medtem ko nastavlja popke, ga redkeje zalivamo, dovolj bo na dva, tri tedne, vedno pa mu moramo nameniti deževnico, saj se njegove korenine občutljivo odzovejo na vodo, bogato z apnencem – listki lahko odpadejo in celotna rastlina odmre. Druga možnost je filtrirana voda iz pipe, ki je vsaj en dan stala na sobni temperaturi.

Rastlina je zlasti v času cvetenja čudovita, k sreči ni zahtevna. FOTO: Elena Grishina/Getty Images

Zalivamo skromno

Ko se pokažejo prvi brsti, ga postavimo na bolj svetlo mesto, denimo na hodnik, v svetlo spalnico, seveda ne v bližino grelnih teles, a previdno oziroma postopoma, prevelike temperaturne razlike namreč povečajo možnost odpadanja popkov in cvetov. Zalivamo skromno, saj lahko v listih hrani večje količine vode. Rad ima visoko zračno vlažnost, zato po njem pršimo mehko vodo, izhaja namreč iz deževnih gozdov jugovzhodne Brazilije, kjer raste kot epifit na drevesih in grmovju.

Po končanem cvetenju ga pustimo počivati v neogrevanem prostoru in ga ne zalivamo, lahko celo šest tednov. Spomladi, ko znova začenja odganjati, mu zamenjamo vrhnji sloj zemlje, začnemo mu dodajati gnojilo, na vsaki dve leti oziroma ko postane prevelik za svoje domovanje, ga presadimo, takrat ga lahko tudi razmnožujemo, in sicer s stebelnimi potaknjenci.

Razmnožujemo ga s potaknjenci. FOTO: Irukawa Elisa/Getty Images

Potrebuje dobro odcedna tla; lahko uporabimo že pripravljeno mešanico za kaktuse, lahko pa si jo zmešamo sami. Idealna je sestavljena iz enakomernih deležev ilovice, komposta in mivke ali kremenčevega peska. Spomladi ga lahko postavimo ven, najbolje v polsenčno lego, nikakor ne na žgoče sonce, jeseni pa mu znova namenimo prostor v hiši oziroma stanovanju.

Pogosta težava je odpadanje popkov – vzrok je lahko prekomerno zalivanje, izpostavljenost hladnemu zraku, bližina radiatorja, prepih ali pomanjkanje kalija v zemlji.