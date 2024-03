Čudovit velikonočni venček, ki bo vaš dom krasil celo pomlad

Cvetje na mizi vedno dvigne vzdušje in pričara bolj domačno ozračje. In tokrat ga ne bomo vtaknili v vazo, temveč v prikupen venček, ki ga bomo naredili kar sami. Materiala za izdelavo potrebujemo le malo. Venček bomo namreč naredili kar iz jajčnih lupin, da bo praznično tematski, hkrati pa narejen tako lično, da bomo vanj lahko vlagali nabrano cvetje še dolgo časa. Poleg jajčnih lupin, ki odlično zadržujejo vodo in tako odigrajo vlogo majhnih vazic, potrebujemo še vroče ali drugo tekoče lepilo in barve po želji.

Več na deloindom.si.