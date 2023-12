Črna plesen okoli oken: tako se je lahko znebite

Pozimi se okoli oken in vrat rada pojavi črna plesen, ki kazi videz prostora, zaradi plesnivih spor, ki se sproščajo v zrak, pa škoduje zdravju in je zlasti nevarna za astmatike ter alergike.

Pred nami je praznični čas, ena od priprav nanj je temeljito čiščenje, kar pomeni, da bodo v svežem sijaju zadihala tudi okna. Pri tem ne pozabite na plesen okoli njih.

Lahko jo odstranite brez agresivnih čistil, kot je belilo in poskrbite, da bo dom med prazniki res čist in snažen.

Uporabite alkoholni kis

Plastenko z razpršilom napolnite z nerazredčenim alkoholnim kisom. Poškropite madeže na podbojih oken in na stenah. Ker je kis naravno čistilo, ne deluje v trenutku, torej počakajte vsaj kakšno uro, da uniči spore.

S ščetko in toplo vodo nato madeže zdrgnite in površino do suhega obrišite s krpo, svetuje 24sata.hr.

Uporabite lahko naravno čistilo. FOTO: Vadym Plysiuk/Gettyimages

Pri tem je priporočljivo nositi zaščitne rokavice in masko, saj se med čiščenjem spore sproščajo v zrak. Prostor na koncu dobro prezračite.

Primerna vlaga in redno zračenje

Tveganje za plesen zmanjša primerna zračna vlažnost, ki naj ne presega 60 odstotkov, idealna v notranjih prostorih je od 40 do 60 odstotkov. Manjša verjetnost za plesen je ob konstantni temperaturi in, kljub zimi, rednemu zračenju.

Vsaj enkrat na dan na stežaj za pet minut odprite okna in poskrbite, da bo v prostor prišel svež zrak, s čimer se bo znižala verjetnost za nastanek plesni.