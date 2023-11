Spregledani med čiščenjem

Čiščenje kopalnice res ni najbolj prijetno, je pa nedvomno nujno opravilo, ki se ga je treba lotiti vsaj enkrat na teden in pri tem poznost nameniti kadi, kabini za prhanje, ploščicam, raznim pripomočkom in seveda vece školjki. Ne glede na to, ali prisegate na naravna ali kupljena čistila, učinkovita so le, če ste pri čiščenju dosledni in da ne pozabite na površine, ki jih večina pogosto spregleda, čeprav gre za predele, na katerih se nabira veliko umazanije ter zdravju neprijaznih mikroorganizmov. Tu so tisti, ki največkrat uidejo krpi.

Za školjko in odtoki

Največ kopalnic je oblikovanih tako, da je med zadnjim delom straniščne školjke in steno nekaj prostora. Medtem ko večina dosledno čisti školjko samo, na omenjeni kotiček največkrat pozabi. Kar je z vidika čistoče in varnosti velika napaka, saj tja med drugim zaidejo bakterije, ki se iz školjke širijo med splakovanjem.

Med vsakim čiščenjem kopalnice s krpo in z antibakterijskim čistilom obrišite stenske in talne ploščice za školjko in ne pozabite na del, na katerem je nanjo priključena cev za vodo. Tudi ta je pravo leglo umazanije, ki jo največkrat izdajajo črne obloge.

Naslednji so odtoki. Praviloma jim pozornost namenimo šele, ko se zamašijo, med rednimi tedenskimi čiščenji pa ostanejo nedotaknjeni. Vendar je prav z rednim čiščenjem odtočnih odprtin mogoče preprečiti zamašitev. Iz njih bi zato morali redno pobirati lase, brisati ostanke mila, z žičko iz njih izvleči čim več v njih nakopičene umazanije in vanje preventivno posipati jedilno sodo ter jo prelivati z alkoholnim kisom. Ta način sproti raztaplja obloge in preprečuje resnejše težave z odtoki v kopalnici.

Zavesa za prhanje

Kopalniške preproge zagotavljajo udobje in varnost, saj je na njih manjša možnost zdrsa kot na mokrih ploščicah. Vendar so izpostavljene vlagi in umazaniji, posledično se v njihovih vlaknih nakopiči veliko nesnage. Preprogo bi zato morali prati vsaj enkrat na teden in slediti navodilu proizvajalca: nekaterih se sme prati v pralnem stroju, druge je treba prati ročno, v nobenem primeru pa se ne sme pozabiti na površino pod njimi. Zgolj brisanje ploščic ni dovolj, dodobra očistite tudi fuge pod preprogo, ki so vselej izpostavljene vlagi in zato hitro počrnijo: na njih se ob nerednem čiščenju hitro pojavi plesen.

Kot kopalniške preproge tudi zavesa za prhanje dolgo ostane vlažna. Vlaga skupaj s toplim okoljem ustvarja idealne razmere za prekomerno rast bakterij in razvoj plesni. Zato je treba zaveso redno prati. Lahko v pralnem stroju, če material tega ne dovoljuje, pa v lavorju z vročo vodo in dodatkom nekaj žlic sode ter alkoholnega kisa. Zaveso dobro namočite, zdrgnite, splaknite in suho obesite nazaj.

Posodice za milo

V lončkih za zobne ščetke in v posodicah za milo se na dnu nabira voda in z njo bakterije ter druga umazanija, ki skupaj tvorijo črne obloge. Te ob nepozornem čiščenju večina spregleda. Pogled nanje ne prinaša ravno veselja in se mu je mogoče izogniti z rednim pranjem teh pripomočkov. Nekatere je dovoljeno prati v pomivalnem stroju, a tudi ročno pomivanje ni tako zahtevno, da mu vsaj enkrat na teden, v prid čiste kopalnice in boljšega zdravja, ne bi bili kos.