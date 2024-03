Čokoladne palačinke, ki so pravi spletni hit

Brez dvoma je Mirjana Marčinko, učiteljica razrednega pouka iz Zagreba, ena od najbolj prepoznavnih hrvaških spletnih kuharskih zvezd. Med njenimi priljubljenimi recepti so tudi te čokoladne palačinke, ki bodo razveselile vse sladkosnede.

Lahko bi rekli: navodila za pripravo čokoladnih palačink so pravzaprav preprosti recept za priljubljeno in vsem znano jed, ki pa jo tokrat pripravimo malo drugače – otroci bodo navdušeni!

Ravno njim, otrokom, avtorica bloga Od slatkoga slađe (torej: Slajše od sladkega) posveča svojo poklicno pot, saj osnovnošolce na razredni stopnji poučuje še danes, ko je postala že prava zvezdnica spletnih receptov.

Ko je pred desetletjem začela pisati blog, je za krajše obdobje pustila učiteljsko delo. A kaj kmalu se je vrnila v razred. Zakaj? »Po nekaj letih premora sem se res vrnila v razred, saj sem ugotovila, da moje srce bije za otroke. Ugotovila sem, da sem učiteljica: to sem bila, to sem tudi zdaj, ko v sebi še vedno nosim ljubezen do poučevanja. Delo z najmlajšimi je zame kot osvežilna pijača po obroku – daje mi energijo in navdih,« nam je dejala Mirjana Marčinko.

In nadaljevala: »Tako danes še vedno z največjim veseljem lovim ravnovesje med pisanjem bloga in poučevanjem v šoli, pri čemer imam srečo, da delam s prekrasnimi ljudmi, poleg tega me ta dva moja svetova, torej učiteljski poklic in delo blogerke, izpopolnjujeta na najboljši način.«

Navdihujoči intervju s prepoznavno hrvaško blogerko si lahko preberete TUKAJ.

Zavijajmo torej rokave in, morda v družbi najmlajših, zavijmo te slastne čokoladno-sadne palačinke po receptu Mirjane Marčinko!

Čokoladne palačinke

Zvili bomo približno 15 slastnih čokoladno-sadnih palačink, ki pritegnejo že na videz.

3 jajca, približno 5 dl mleka

3 dl mineralne vode, 3 žlice olja

150 g gladke moke, 150 g ostre moke, ščep soli

30 g kakava

10 g sladkorja, zavitek vaniljevega sladkorja

malo maščobe (za peko palačink)

Nadev

150 g bele čokolade, 2 žlici vode

300 g malin, 10 g sladkorja

500 g sirčka maskarpone

100 g mletih navadnih piškotov (plazma ali podobni)

narezane sveže maline

okrasitev

raztopljena čokolada, sadje

Priprava