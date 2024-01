Česen lahko tudi zamrznemo

Česen je ena od vrtnin, ki so, če so dobro skladiščene, v sveži obliki na voljo skoraj vse leto. Pridelek, ki smo ga pobrali jeseni, je uporaben vse do pomladi, če je seveda ustrezno spravljen, to pa je odvisno tudi od sorte. Jesenske sorte je dobro porabiti do konca januarja, pomladne pa bodo zdržale vse do aprila oziroma do novega pridelka.

Česen, zalit s slano vodo, bo v približno dveh tednih fermentiral.

Česen, ki smo ga pobranega dobro posušili, hranimo v hladnem, zračnem in temnem prostoru. Glavice lahko v eni plasti naložimo v zabojček ali spletemo v kite in obesimo pod strop. Temperatura zraka ne sme biti več kot 15 stopinj, pomembno je tudi, da ne niha. Kdor nima možnosti tovrstnega skladiščenja ali pa preprosto rad eksperimentira, bo morda poskusil tudi nekatere načine konzerviranja. Vložene česnove stroke lahko ponudimo kot prilogo ali jih uporabimo pri kuhanju. Česen lahko, podobno kot kumare ali drugo zelenjavo, fermentiramo, vložimo v kis ali v olje. Pri slednjem velja previdnost, vsaj tako kažejo izkušnje. Česen v olju lahko namreč pomembno spremeni okus, tako da se nekaterim zdi celo neuporaben, vselej pa je prisoten tudi strah, da bi se v kozarcu razvile nevarne bakterije. Vsekakor je najbolje, da česen v olju hranimo v hladilniku in porabimo čim prej.

Česen olupimo in narežemo, damo v steklen kozarec in prelijemo z oljem, po želji dodamo še timijan, rožmarin in druge začimbe. FOTO: Margouillatphotos/Getty Images

Posušimo v sušilniku

Omenili smo še en način konzerviranja v tekočini, in sicer fermentacijo. Olupljene stroke česna zalijemo s slano vodo, pri tem naj bo soli za 2 odstotka teže česna, in ga pustimo stati na sobni temperaturi približno dva tedna, v tem času bodo naravni procesi opravili svoje; fermentiran česen hranimo v hladilniku, dokler ga ne porabimo.

Bolj varno je česen zamrzniti, saj bo pri tem načinu ohranil okus in vonj, pa tudi koristne snovi, ki jih vsebuje. Nekateri zamrznejo kar cele stroke, drugi jih raje narežejo na rezine, sesekljajo ali kar zmeljejo v mešalniku, to je pač stvar okusa. Česen spravimo v majhne vrečke ali še bolje modelčke, da ga lahko vzamemo toliko, kot ga potrebujemo, uporabimo pa ga kot svežega.

Spletenega v kite hranimo v hladnem in suhem prostoru. FOTO: Dmytro Skrypnykov/Getty Images

Zanimiv način konzerviranja je sušenje česna. Olupljene stroke narežemo na tanke rezine in posušimo v sušilniku sadja. Posušenega krajši čas hranimo v papirnati vrečki ali zaprti posodi, za dlje pa ga vakuumiramo in spravimo v temni shrambi. Posušenega lahko celo zmeljemo v prah in ga uporabljamo kot začimbo.