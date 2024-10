Če na vašem vrtu rastejo citrusi, jih morate tako pripraviti na zimo

Vzgajanje citrusov na domačem vrtu v naše okolje vnaša svežino in nas vsaj malo spominja na občutke počitnikovanja na Mediteranu. A ker gre za občutljiva drevesa, moramo na jesen, ko se temperature znižajo, količina sončnih žarkov pa tudi, zanje še posebej pazljivo poskrbeti. Zmanjšano zalivanje, pravočasno gnojenje, zaščita pred škodljivci in boleznimi ter ustrezna izolacija pred nizkimi temperaturami bodo zagotovili zdravje in dobro letino dreves tudi v prihodnjih sezonah.

