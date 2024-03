Čas še za zadnje sadike

Vstopili smo v pomlad in tisti, ki bi letos radi uživali v lastnem pridelku, bodo mogli krepko zavihati rokave in pripraviti vse potrebno za novo vrtičkarsko sezono. Gredice morajo biti že prekopane in urejene, prav tako steze med njimi, plevel redno odstranjujemo, visoke in dvignjene grede pa tudi že čakajo na prve sadike.

Konec meseca na prosto posejemo poletno solato. FOTO: Kesinee Khaikaew/Getty Images

Aprila sicer na prosto sadimo še bolj malo, a je kljub temu to zadnji čas, da na prosto prestavimo sadike brokolija, cvetače, kolerabe in kolerabice, ohrovta, zelja in repe ter posejemo redkvico. Proti koncu meseca bomo na gredice lahko že posejali poletno solato in nizek fižol, če si želimo to sezono na krožnikih špinače, rukole, graha in rdeče pese, pa bo treba že kar pohiteti, saj je najbolj primeren čas za njihovo setev marca.

Na prosto sejemo poletno solato, nizek fižol, špinačo, rukolo, grah in rdečo peso.

Pri tistih, ki bodo na vrtičkih gojili lastne sadike, se okenske police zdaj najverjetneje že šibijo pod težo lončkov z mladimi rastlinami paprik, čilijev in feferonov, tudi paradižnika. Če smo omenjeno sejali v začetku marca, smo rastlinice do zdaj že prepikirali in čakamo, da bodo dovolj velike in močne, da jih bomo lahko še enkrat presadili. Tega sicer ne počno vsi, niti ni nujno potrebno, če rastline dobro rastejo in ne hitijo v višino. Če se to zgodi ali če se rastlina pretegne, kot radi rečemo, jo poskušamo rešiti tako, da jo presadimo v nov lonček in v substrat zakopljemo do prvih listov.

Tudi druge rastline, če se jih odločimo še enkrat presaditi, preden jih bomo prestavili na prosto, zakopljemo čim globlje, saj bodo tako razvile močnejši in bolj razvejan koreninski sistem, kar jim bo še posebno koristilo v vetrovnih obdobjih.

Semena buč, bučk, kumar, lubenic in melon so precej trda, zato jih je pred setvijo dobro nekoliko zmehčati. FOTO: Getty Images

Voda ali kamilični čaj

Proti koncu aprila je še čas, da v zaprtih prostorih začnemo vzgajati sadike kumar, buč, bučk, lubenic in melon, pa tudi okre. Vsa od omenjenih semen kalijo nekoliko dlje, če želimo postopek pohitriti, jih lahko za dan ali dva položimo med lista papirnate brisačke, ki smo ju prepojili z vodo, ali, še bolje, kamiličnim čajem, nato pa vse skupaj zapremo v vrečko in položimo na toplo mesto. Seme nato vtaknemo v kakovosten substrat, ga dobro navlažimo, po želji pokrijemo s folijo, ki bo preprečevala, da bi vlaga prehitro izhlapela, in postavimo na toplo mesto.

Vsak dan preverjamo, ali je katera od rastlin že vzklila, ko jih večina pokuka na plan, pa vse skupaj prestavimo na bolj svetlo mesto, ki ni nujno tako zelo toplo, kot je bilo v času kaljenja.

Ko rastlina zravna klična lista, jo prepikiramo, ko je nekoliko večja, jo še presadimo.

Sadike omenjenih plodovk bodo precej velike, a so obenem občutljive, še posebno njihova stebla se hitro zlomijo, zato je treba z njimi med presajanjem ravnati izredno previdno, še bolje pa bo, če za vsak slučaj posejemo kakšno seme več, kot si želimo na gredicah rastlin. Če bomo kakšno poškodovali, bo sadik še vedno dovolj, če bodo vse preživele, pa tiste, ki bodo ostale, podarimo.